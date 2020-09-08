Katılımcıların bazılarının korona olduğu ortaya çıktı... Şevval Şahin’in Boğaz'daki partisinin öğrettikleri!

Tam da bu, “Bize başkasından korona bulaşabilir ama benim tanıdıklarımdan, benim davet ettiklerimden birbirine zarar gelmez” önyargısına.



Şevval Şahin ile sevgilisi Yiğit Marcus Aral’ın verdiği parti, işte bu tıbbı reddeden, gayribilimsel ön kabulü yıkması açısından önemli.



O akşam orada toplanan insanlardan daha seçkin bir grup olabilir miydi?



Ne diyor Şahin: “Çevremizdeki çoğu kişinin testi pozitif çıktığı için karantinadayız. Ve tedbir amaçlı evde ozon tedavisi görüyoruz.”



Biz ne diyelim: Hem nice mutlu yaşlara hem de geçmiş olsun.