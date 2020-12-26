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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 26 Aralık 2020 - 10:41 | 

2021'den isteğim, yeni bir koca ve yeni bir bebek

Aslında her zaman olayların tam merkezinde olurdu, ama bu yıl onun için de her zamankinden daha zor geçti. Önce iflas ettiğini açıkladı, sonra "lanetli" dediği evinden taşındı, çıktığı tatilde ayağını kırdı, son olarak da oğlunun sağlık sorunlarına çözüm arayışına başladı.

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1YENİ YILDAN DİLEKLER
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YENİ YILDAN DİLEKLER

İlk gençlik yıllarından bu yana magazin basınının gündeminde ilk sıralarda yer alan ünlü isim, 2021 yılından dileklerini ise şöyle sıraladı: "Artık gençleşmiyorum... 2021 yılından yeni bir koca ve yeni bir bebek istiyorum."

22020 OLAYLI GEÇTİ
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2020 OLAYLI GEÇTİ

2020'yi de olaylı bir şekilde kapatmak üzere olan 42 yaşındaki model ve TV yıldıZı Katie Price, gelişine sayılı günler kalan 2021 yılından neler beklediğini dile getirdi.

3YENİ BİR EŞ VE YENİ BİR BEBEK
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YENİ BİR EŞ VE YENİ BİR BEBEK

31 yaşındaki sevgilisi Carl Woods ile birlikte İngiliz The Sun gazetesine bir röportaj veren Katie Price, yeni bir eş ve yeni bir bebek istediğini dile getirdi. Price "Giderek gençleşmiyorum. Yeni yıldan yeni bir koca ve yeni bir bebek istiyorum" dedi.

4NE YAZIK Kİ BİR NİŞAN YÜZÜĞÜ YOK
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NE YAZIK Kİ BİR NİŞAN YÜZÜĞÜ YOK

Sevgilisi Carl Woods'un kendisine Noel hediyesi olarak bir nişan yüzüğü vermediğini de ekleyen Price, yine de onun her şeyi planladığını ve doğru zamanı beklediğini ifade etti.

5SEVGİLİSİNİN YANINA TAŞINDI
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SEVGİLİSİNİN YANINA TAŞINDI

Uzun süre maddi zorluklarla boğuşan Katie Price, "lanetli" diye nitelendirdiği evini terk edip beş çocuğuyla birlikte sevgilisi Carl Woods'un yanına taşındı.

6BEŞ ÇOCUK ANNESİ
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BEŞ ÇOCUK ANNESİ

Price, sevgilisinin evinde önceki evlilik ve ilişkilerinden dünyaya gelen çocukları Harvey (18) Junior (15) Princess (13) Jett (7) ve Bunny (6) ile birlikte yaşıyor.

7TÜRKİYE TATİLİNDE GÖRÜNMEZ KAZA
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TÜRKİYE TATİLİNDE GÖRÜNMEZ KAZA

Price, sevgilisiyle birlikte geldiği Türkiye tatilinde geçirdiği bir kaza sonucu iki ayak bileğini de kırmış, operasyon geçirmiş ve uzun süre tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalmıştı.

8YOĞUN BAKIMDA KALDI
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YOĞUN BAKIMDA KALDI

 Katie Price, en büyük oğlu Harvey'in sağlık sorunları nedeniyle de zor dönemler geçirmişti. Harvey yoğun bakımda tedavi gördükten sonra iyileşti.

9ZOR GÜNLER YAŞADI
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ZOR GÜNLER YAŞADI

Fakat 184 kilo olan ve doğuştan engelli olan Harvey'in kilo vermek zorunda olması Price'ın yine zor günler yaşamasına neden olmuştu.

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