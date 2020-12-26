Magazin Haber Giriş: 26 Aralık 2020 - 10:41 | 26 Aralık 2020 - 10:41

2021'den isteğim, yeni bir koca ve yeni bir bebek

Aslında her zaman olayların tam merkezinde olurdu, ama bu yıl onun için de her zamankinden daha zor geçti. Önce iflas ettiğini açıkladı, sonra "lanetli" dediği evinden taşındı, çıktığı tatilde ayağını kırdı, son olarak da oğlunun sağlık sorunlarına çözüm arayışına başladı.



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