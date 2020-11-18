Magazin Haber Giriş: 18 Kasım 2020 - 16:34 | 18 Kasım 2020 - 16:35

Yürümeyi unuttu

Hem dişlerini düzelttirmek hem de tatil yapmak için geldiği Türkiye'ye iki bacağını da kıran model ve TV yıldızı kelimenin tam anlamıyla yürümeyi unuttu.



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