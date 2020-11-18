Hem dişlerini düzelttirmek hem de tatil yapmak için geldiği Türkiye'ye iki bacağını da kıran model ve TV yıldızı kelimenin tam anlamıyla yürümeyi unuttu.
Backgrid UK
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Geçtiğimiz yaz aylarında Türkiye'ye gelerek hem tatil yapan hem de dişleri dahil bazı estetik müdahaleler için klinikleri ziyaret eden 42 yaşındaki Katie Price, artık neredeyse hiç yürümüyor.
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Bisiklete binen, denize giren ve spor yapan Price, yürümek yerine ya tekerlekli sandalye kullanıyor ya da sevgilisi Carl Woods onu her yere taşıyor.
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Price önceki gün de yine aynı şekilde görüntülendi. Maldivler'de sevgilisiyle tatil yapan Price, bir ara spor salonuna gitti.
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Egzersizlerini yapan Price'ı daha sonra araçlarına kadar sevgilisi taşıdı.
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Sevgilisinin bazen sırtında bazen de kucağında taşıdığı Price, Türkiye'de geçirdiği bir kazada iki ayak bileğini birden kırmıştı. Katie Price sonra da bir operasyon geçirmişti.
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Katie Price, Türkiye tatili sırasında geçirdiği bir kaza sonucu iki ayak bileğini de kırdı. Başına geleni de bir sosyal medya paylaşımında "aptalca bir kazaydı" diyerek anlattı.
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Price, sevgilisi ve iki çocuğuyla birlikte gittiği bir eğlence parkında duvarın üzerinden atladı ve bunun sonucunda iki ayak bileği de kırıldı.
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Hastanede tedavi altına alınan ve bir gece orada yatan Price'ın tamamen iyileşmesi için üç ya da altı ay geçmesi planlanıyor. Sık sık Türkiye'ye gelip estetik operasyon geçiren Katie Price, ülkesindeki seyahat kısıtlamaları kalktıktan hemen sonra da Türkiye'ye gelmişti.
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Daha önce kalçasından ve göğüslerinden operasyon geçirmek için Türkiye'yi seçen Price, bu kez dişlerini yeniletti. Özel bir diş kliniğine giden Price'ın kaplamaları değiştirildi ve gereken tedavi yapıldı.