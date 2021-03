Ünlü yıldız yıllar sonra anlattı: Yedi yaşındayken cinsel istismara uğradım

CİNSEL İSTİSMAS İTİRAFI Sık sık geçirdiği estetik operasyonları ile gündeme gelen Katie Price bu kez hayatının en trajik olayı hakkında konuştu. Annie Macmamus'un sunduğu Changes with Annie Mcmamus adlı yayına konuk olan 42 yaşındaki Katie Price, yaşadığı korkunç olayı "Erken yaşta cinsel istismara uğradım. Yedi yaşındaydım ve parktaydım" diye konuştu. Price küçük yaşta başına gelen ve travma yaratan bu olaydan ilk olarak 2004 yılında yayınlanan Being Jordan adlı kitabında dile getirmişti.