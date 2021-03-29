Ünlü yıldız yıllar sonra anlattı: Yedi yaşındayken cinsel istismara uğradım
Gösteri dünyasının en "olaylı" ismi çocukken başına gelen cinsel istismar hakkında konuştu.
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'HAYATIMTA DAİMA ERKEKLERLE SORUN YAŞADIM'
Kısa bir süre önce altıncı bebeğine hamile olduğunu duyuran yıldız "Hayatımda daima ters giden bir şey varsa o da "erkeklerdir" diye konuştu.
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CİNSEL İSTİSMAS İTİRAFI
Sık sık geçirdiği estetik operasyonları ile gündeme gelen Katie Price bu kez hayatının en trajik olayı hakkında konuştu. Annie Macmamus'un sunduğu Changes with Annie Mcmamus adlı yayına konuk olan 42 yaşındaki Katie Price, yaşadığı korkunç olayı "Erken yaşta cinsel istismara uğradım. Yedi yaşındaydım ve parktaydım" diye konuştu. Price küçük yaşta başına gelen ve travma yaratan bu olaydan ilk olarak 2004 yılında yayınlanan Being Jordan adlı kitabında dile getirmişti.
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HEMŞİRE OLMAK İSTERKEN MODEL OLDU
Katie Price yaşadığı bu olayın, daha sonraki yıllarda benimsediği provokatif giyim tarzına ve model olmaya yönelttiğini de itiraf etti. Price "Aslında hemşire olmak için eğitim alıyordum ama model olmak erkekleri hedef alan bir işti. Yani size bakabilirler ama dokunamazlar" diye bu konudaki görüşünü belirtti.
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'BİR FOTOĞRAFÇI DA YARARLANMAYA ÇALIŞTI'
Katie Price, hayatında karşılaştığı tek tacizin bu olmadığını da belirtti. Price, daha sonra bir fotoğrafçının da kendisinden faydalanmaya kalkıştığını ileri sürdü. Katie Price bu fotoğrafçının adını vermedi ama kendisine takıntılı olduğunu ve daha sonra da cezaevine girdiğini belirtti.
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ÜNLÜ BİR KİŞİ DE TACİZ ETTİ İDDİASI
Price henüz 12 yaşındayken tanıştığı fotoğrafçının küçük kızların uygun olmayan pozlarını çektiğini anlattı. O dönemde bunların ne anlama geldiğini bilmediğini ve çocukça bulduğunu anlatan Price daha sonra olaya polisin karıştığını ve bu fotoğrafçının küçük kızları alkol ve uyuşturucu vererek taciz ettiğinin ortaya çıktığını anlattı. Katie Price, söyleşide hayatında daima yolunda gitmeyen, sorun çıkaran tek ayrıntının erkekler olduğunu da ifade etti. Price söyleşide ünlü bir kişinin de kendisini taciz ettiğini belirterek kim olduğunu açıklamayacağını da ekledi.
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HAMİLE OLDĞUNU DUYURDU
Bir süredir 32 yaşındaki Carl Woods ile birlikte olan Katie Price, altıncı bebeğine hamile olduğunu sosyal medya hesabından duyurmuştu.
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BEŞ ÇOCUK ANNESİ
Katie Price, bugüne kadar farklı ilişkileri ve evliliklerinden beş çocuk sahibi oldu. En büyük çocuğu Dwight Yorke ile evliliğinden dünyaya gelen 18 yaşındaki Harvey. Peter Andre ile evliliğinden 15 yaşında Junior ve 13 yaşında Princess adlı iki çocuğu var. Katie Price, eski eşi Kieran Hayler'dan da 7 yaşında Jett ve 6 yaşında Bunny adında iki oğlu bulunuyor.