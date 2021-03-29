Ünlü yıldız yıllar sonra anlattı: Yedi yaşındayken cinsel istismara uğradım

ÜNLÜ BİR KİŞİ DE TACİZ ETTİ İDDİASI Price henüz 12 yaşındayken tanıştığı fotoğrafçının küçük kızların uygun olmayan pozlarını çektiğini anlattı. O dönemde bunların ne anlama geldiğini bilmediğini ve çocukça bulduğunu anlatan Price daha sonra olaya polisin karıştığını ve bu fotoğrafçının küçük kızları alkol ve uyuşturucu vererek taciz ettiğinin ortaya çıktığını anlattı. Katie Price, söyleşide hayatında daima yolunda gitmeyen, sorun çıkaran tek ayrıntının erkekler olduğunu da ifade etti. Price söyleşide ünlü bir kişinin de kendisini taciz ettiğini belirterek kim olduğunu açıklamayacağını da ekledi.