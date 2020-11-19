'Oğlum donmuş pizzaları ısıtmadan yiyor, yiyecek bulamazsa duvarlara kafa atıyor

'DOKTORLAR KALP KRİZİ GEÇİREBİLECEĞİNİ SÖYLEDİ' Price, 184 kilo olan Harvey hakkında doktorların "Acilen kilo vermesi gerek, yoksa kalp krizi geçirebilir" diye uyarıda bulunduklarını belirterek "Ona böyle giderse ölebileceğini söylüyorum bana 'Aptal olma. Anne, şaka yapıyor' diye yanıt veriyor" şeklinde sözlerini sürdürdü.