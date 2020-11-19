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Haber Giriş: 19 Kasım 2020 - 18:04 | 

'Oğlum donmuş pizzaları ısıtmadan yiyor, yiyecek bulamazsa duvarlara kafa atıyor

Geçtiğimiz haftalarda 18 yaşında olmasına rağmen 184 kilo olan oğlunun zayıflayabilmesi için takipçilerinden spor aleti yardımı isteyen Katie Price, şimdi de onun yiyeceklerle zorlu ilişkisini gözler önüne serdi.

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1YARDIM ÇAĞRISI YAPMIŞTI
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YARDIM ÇAĞRISI YAPMIŞTI

İngiliz The Sun gazetesine konuşan Katie Price, doğuştan gelen rahatsızlıkları olan 18 yaşındaki oğlu Harvey'in, yiyecek bulmak için yaşadıklarını anlattı.

2YİYECEK BULAMAZSA DUVARLARA KAFA ATIYOR
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YİYECEK BULAMAZSA DUVARLARA KAFA ATIYOR

Gösteri dünyasında Jordan adıyla da tanınan Katie Price "Harvey, gizlice buzluktaki donmuş pizzaları alıyor ve onları ısıtmadan yiyor" dedi. 42 yaşındaki Price, yiyecek bulamadığında Harvey'in duvarlara kafa attığını ya da önüne çıkan her şeyi parçaladığını söyledi.

3DOKTORLAR KALP KRİZİ GEÇİREBİLECEĞİNİ SÖYLEDİ
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'DOKTORLAR KALP KRİZİ GEÇİREBİLECEĞİNİ SÖYLEDİ'

Price, 184 kilo olan Harvey hakkında doktorların "Acilen kilo vermesi gerek, yoksa kalp krizi geçirebilir" diye uyarıda bulunduklarını belirterek "Ona böyle giderse ölebileceğini söylüyorum bana 'Aptal olma. Anne, şaka yapıyor' diye yanıt veriyor" şeklinde sözlerini sürdürdü.

4KİLOSU YÜZÜNDEN ENDİŞELİYİM
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'KİLOSU YÜZÜNDEN ENDİŞELİYİM'

Harvey'in merdivenlerden çıktıktan sonra nefes nefese kaldığını söyleyen Katie Price "Onun kilosu hakkında endişeli" olduğunu da sözlerine ekledi.

5FAZLA KİLOLARDAN KURTULMASI GEREK
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FAZLA KİLOLARDAN KURTULMASI GEREK

Birbiri ardına yaptırdığı estetik operasyonlarla konuşulan TV yıldızı Katie Price, ilk evliliğinden dünyaya gelen en büyük çocuğu 18 yaşındaki Harvey'in, aldığı aşırı kilolardan kurtulması için egzersiz aletine ihtiyaç duyduğunu belirtip bu konuda sosyal medya takipçilerinden yardım istedi.

6KOŞU BANDI GEREKİYOR
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KOŞU BANDI GEREKİYOR

42 yaşındaki Price yaptığı paylaşımda "Biri bana yardım edebilir mi? Harvey için bir koşu bandı ve kürek çekme makinesi kiralamak istiyorum" dedi.

7KARANTİNADA EGZERSİZ YAPMASI GEREK
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KARANTİNADA EGZERSİZ YAPMASI GEREK

Price, doğuştan engelli olan oğlunun 184 kiloya ulaştığını ve karantina sürecinde evde egzersiz yapması gerektiğini anlattı. Katie Price, bu konuda kendisine yardım edebilecek kişilerin, direkt mesaj atmalarını da istedi.

8GENETİK HASTALIĞI VAR
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GENETİK HASTALIĞI VAR

Katie Price'ın eski futbolcu Dwight Yorke ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu Harvey, Prader Willi sendromu denilen ve nadir rastlanan bir genetik hastalığa sahip. 

9KİLO ARTIŞINA NEDEN OLUYOR
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KİLO ARTIŞINA NEDEN OLUYOR

Bu sendrom, davranış sorunlarının yanı sıra kilo artışına da sebep oluyor. Price'in en büyük oğlu aynı zamanda otizmden muzdarip ve gözleri de yeterli derecede görmüyor.

10BEŞ ÇOCUK ANNESİ
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BEŞ ÇOCUK ANNESİ

Katie Price'ın eski evliliklerinden ve birlikteliklerinden Harvey'in yanı sıra dört tane daha çocuğu bulunuyor.

11BAZI TAKİPÇİLERİ KIZDI
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BAZI TAKİPÇİLERİ KIZDI

Price'in sosyal medyadan yaptığı bu çağrı bazı kişileri de kızdırdı ve tepkilere yol açtı. Bazı kişiler Katie Price'ın ardı ardına yaptırdığı estetik müdahaleleri hatırlatıp, oğlu için iki tane egzersiz aleti alamıyor oluşunu eleştirdi.

12TATİLLERİ DE ELEŞTİRİLDİ
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TATİLLERİ DE ELEŞTİRİLDİ

Bazı kişiler de Price'ın en son çıktığı Maldivler tatilini yapmak yerine oğluna gerekli aletleri alabileceğini belirtti.

13SÜREKLİ ESTETİK OPERASYON GEÇİRİYOR
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SÜREKLİ ESTETİK OPERASYON GEÇİRİYOR

Katie Price, bir süredir maddi güçlüklerle boğuştuğu iddialarıyla gündeme geliyor. Bu zorluklara rağmen sürekli estetik operasyon için bıçak altına yatması ve durmadan lüks tatillere çıkması da eleştiriliyor.

14TATİLLERE PARA VERMEDİĞİNİ SÖYLEDİ
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TATİLLERE PARA VERMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Price ise bir süre önce bu tatillere kendi parasıyla çıkmadığını, çekim için gittiği yerlerde ücretsiz tatil yaptığını belirtmişti. 

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