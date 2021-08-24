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Magazin
FOTOĞRAFLAR: SPLASH NEWS
Haber Giriş: 24 Ağustos 2021 - 17:03 | 

Katie Price evinde saldırıya uğradı

Kısa bir süre önce bir dizi estetik operasyon geçiren yıldız, gece yarısından sonra evinde saldırıya uğradı.

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1GECENİN İLERLEYEN SAATLERİND

GECENİN İLERLEYEN SAATLERİND

Kısa bir süre önce Türkiye'ye gelip estetik operasyon geçiren ve görüntüsünü tepeden tırnağa yenileyen Katie Price, evinde saldırıya uğradı. Polis, 43 yaşındaki Price'ın yüzünden darbe aldığını açıkladı.

2GÖZÜNDEN YARALANDI

GÖZÜNDEN YARALANDI

Price'ın ifadesine göre olay önceki gece yarısından sonra meydana geldi. TV izlerken evine giren bir kişinin saldırısına uğrayan Katie Price, gözünden yaralandı.

3HASTANEYE KALDIRILDI

HASTANEYE KALDIRILDI

Essex'te yaşayan Price'ın komşuları, gecenin ilerleyen saatlerinde yıldızın evinden çığlıklar yükseldiğini anlattı. Hemen polisi arayan Katie Price, hastanede tedavi altına alındı.

4SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Bu arada polis 32 yaşındaki saldırganın yakalanıp gözaltına alındığını açıkladı. Fakat saldırganın kimliği hakkında bilgi verilmedi.

5SEVGİLİSİNDEN Mİ ŞİDDET GÖRDÜ

SEVGİLİSİNDEN Mİ ŞİDDET GÖRDÜ

Bu arada hayranları, Price'ın bir aile içi şiddet kurbanı olup olmadığını, yıldıza saldıran kişinin, nişanlısı Carl Woods olup olmadığını merak ediyor. Price bir süredir 32 yaşındaki Woods ile birlikte.

6YÜZÜNÜN ZARAR GÖRÜP GÖRMEDİĞİ MERAK KONUSU

YÜZÜNÜN ZARAR GÖRÜP GÖRMEDİĞİ MERAK KONUSU

Price ile ilgili olarak merak edilen bir başka nokta ise estetik operasyonla yenilenen yüzünün bu olaydan ne kadar etkilendiği.

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