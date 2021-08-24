Katie Price evinde saldırıya uğradı

SEVGİLİSİNDEN Mİ ŞİDDET GÖRDÜ Bu arada hayranları, Price'ın bir aile içi şiddet kurbanı olup olmadığını, yıldıza saldıran kişinin, nişanlısı Carl Woods olup olmadığını merak ediyor. Price bir süredir 32 yaşındaki Woods ile birlikte.