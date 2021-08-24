Kısa bir süre önce bir dizi estetik operasyon geçiren yıldız, gece yarısından sonra evinde saldırıya uğradı.
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GECENİN İLERLEYEN SAATLERİND
Kısa bir süre önce Türkiye'ye gelip estetik operasyon geçiren ve görüntüsünü tepeden tırnağa yenileyen Katie Price, evinde saldırıya uğradı. Polis, 43 yaşındaki Price'ın yüzünden darbe aldığını açıkladı.
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GÖZÜNDEN YARALANDI
Price'ın ifadesine göre olay önceki gece yarısından sonra meydana geldi. TV izlerken evine giren bir kişinin saldırısına uğrayan Katie Price, gözünden yaralandı.
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HASTANEYE KALDIRILDI
Essex'te yaşayan Price'ın komşuları, gecenin ilerleyen saatlerinde yıldızın evinden çığlıklar yükseldiğini anlattı. Hemen polisi arayan Katie Price, hastanede tedavi altına alındı.
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SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Bu arada polis 32 yaşındaki saldırganın yakalanıp gözaltına alındığını açıkladı. Fakat saldırganın kimliği hakkında bilgi verilmedi.
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SEVGİLİSİNDEN Mİ ŞİDDET GÖRDÜ
Bu arada hayranları, Price'ın bir aile içi şiddet kurbanı olup olmadığını, yıldıza saldıran kişinin, nişanlısı Carl Woods olup olmadığını merak ediyor. Price bir süredir 32 yaşındaki Woods ile birlikte.
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YÜZÜNÜN ZARAR GÖRÜP GÖRMEDİĞİ MERAK KONUSU
Price ile ilgili olarak merak edilen bir başka nokta ise estetik operasyonla yenilenen yüzünün bu olaydan ne kadar etkilendiği.