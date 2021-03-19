42 yaşında hamile kaldı, sevgilisine teşekkür etti
Genç sevgilisinden hamile kaldı ve sosyal medyadan ona söyle seslendi "Teşekkürler, benim bir parçam olduğun için."
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SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
TV yıldızı ve model Katie Price 42 yaşında altıncı kez hamile kaldı. Kendisinden 10 yaş genç sevgilisi Carl Woods ile ilk bebeklerini bekleyen Price, mutluluğunu da sosyal medyadan paylaştı. Instagram sayfasında karnının iyice belirginleştiği bir fotoğrafını paylaşan Katie Price "Sağlıklı ve mutlu. Bu hissettiğim en güzel duygu" diye yazdı. Ardından da sevgilisi Carl Woods'a "Benim bir parçam olduğun için teşekkür ederim" diye seslendi.
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UZUN SÜREDİR YENİ BEBEK İSTEDİĞİNİ SÖYLÜYORDU
Sürekli geçirdiği estetik operasyonlarla gündemde olan Katie Price, bir süre önce sevgilisinden de bir bebek sahibi olmak istediğini açıklamıştı. Bu, son dönemlerde zor günler geçiren Katie Price için de büyük bir mutluluk kaynağı oldu.
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ZOR GÜNLER
Katie Price, bir süre önce ehliyeti elinden alınıp, otomobil sürmesi yasaklandığı halde aracıyla yolda giderken yakalanmıştı. Price bu yüzden yakın zamanda sorgulanmaya hazırlanıyor.
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SIK SIK TÜRKİYE'YE GELİYORLAR
Katie Price ve sevgilisi Carl Woods bir süredir mutlu bir ilişki sürdürüyor. Çift, zaman zaman tatil için Türkiye'ye de geliyor.
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BEŞ ÇOCUK ANNESİ
Katie Price, bugüne kadar farklı ilişkileri ve evliliklerinden beş çocuk sahibi oldu. En büyük çocuğu Dwight Yorke ile evliliğinden dünyaya gelen 18 yaşındaki Harvey. Peter Andre ile evliliğinden 15 yaşında Junior ve 13 yaşında Princess adlı iki çocuğu var. Katie Price, eski eşi Kieran Hayler'dan da 7 yaşında Jett ve 6 yaşında Bunny adında iki oğlu bulunuyor.
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YARDIM ÇAĞRISI YAPMIŞTI
Gösteri dünyasında Jordan adıyla da tanınan Katie Price, uzun süredir en büyük oğlu Harvey'in sağlık sorunlarıyla gündeme geliyordu. İngiliz The Sun gazetesine konuşan Katie Price, doğuştan gelen rahatsızlıkları olan 18 yaşındaki oğlu Harvey'in, yiyecek bulmak için yaşadıklarını anlattı.
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YİYECEK BULAMAZSA DUVARLARA KAFA ATIYOR
Gösteri dünyasında Jordan adıyla da tanınan Katie Price "Harvey, gizlice buzluktaki donmuş pizzaları alıyor ve onları ısıtmadan yiyor" dedi. 42 yaşındaki Price, yiyecek bulamadığında Harvey'in duvarlara kafa attığını ya da önüne çıkan her şeyi parçaladığını söyledi.
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'DOKTORLAR KALP KRİZİ GEÇİREBİLECEĞİNİ SÖYLEDİ'
Price, 184 kilo olan Harvey hakkında doktorların "Acilen kilo vermesi gerek, yoksa kalp krizi geçirebilir" diye uyarıda bulunduklarını belirterek "Ona böyle giderse ölebileceğini söylüyorum bana 'Aptal olma. Anne, şaka yapıyor' diye yanıt veriyor" şeklinde sözlerini sürdürdü.
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'KİLOSU YÜZÜNDEN ENDİŞELİYİM'
Harvey'in merdivenlerden çıktıktan sonra nefes nefese kaldığını söyleyen Katie Price "Onun kilosu hakkında endişeli" olduğunu da sözlerine ekledi.
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FAZLA KİLOLARDAN KURTULMASI GEREK
Birbiri ardına yaptırdığı estetik operasyonlarla konuşulan TV yıldızı Katie Price, ilk evliliğinden dünyaya gelen en büyük çocuğu 18 yaşındaki Harvey'in, aldığı aşırı kilolardan kurtulması için egzersiz aletine ihtiyaç duyduğunu belirtip bu konuda sosyal medya takipçilerinden yardım istedi.
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KOŞU BANDI GEREKİYOR
42 yaşındaki Price yaptığı paylaşımda "Biri bana yardım edebilir mi? Harvey için bir koşu bandı ve kürek çekme makinesi kiralamak istiyorum" dedi.
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KARANTİNADA EGZERSİZ YAPMASI GEREK
Price, doğuştan engelli olan oğlunun 184 kiloya ulaştığını ve karantina sürecinde evde egzersiz yapması gerektiğini anlattı. Katie Price, bu konuda kendisine yardım edebilecek kişilerin, direkt mesaj atmalarını da istedi.
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GENETİK HASTALIĞI VAR
Katie Price'ın eski futbolcu Dwight Yorke ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu Harvey, Prader Willi sendromu denilen ve nadir rastlanan bir genetik hastalığa sahip.
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KİLO ARTIŞINA NEDEN OLUYOR
Bu sendrom, davranış sorunlarının yanı sıra kilo artışına da sebep oluyor. Price'in en büyük oğlu aynı zamanda otizmden muzdarip ve gözleri de yeterli derecede görmüyor.
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BAZI TAKİPÇİLERİ KIZDI
Price'in sosyal medyadan yaptığı bu çağrı bazı kişileri de kızdırdı ve tepkilere yol açtı. Bazı kişiler Katie Price'ın ardı ardına yaptırdığı estetik müdahaleleri hatırlatıp, oğlu için iki tane egzersiz aleti alamıyor oluşunu eleştirdi.
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TATİLLERİ DE ELEŞTİRİLDİ
Bazı kişiler de Price'ın en son çıktığı Maldivler tatilini yapmak yerine oğluna gerekli aletleri alabileceğini belirtti.
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SÜREKLİ ESTETİK OPERASYON GEÇİRİYOR
Katie Price, bir süredir maddi güçlüklerle boğuştuğu iddialarıyla gündeme geliyor. Bu zorluklara rağmen sürekli estetik operasyon için bıçak altına yatması ve durmadan lüks tatillere çıkması da eleştiriliyor.
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TATİLLERE PARA VERMEDİĞİNİ SÖYLEDİ
Price ise bir süre önce bu tatillere kendi parasıyla çıkmadığını, çekim için gittiği yerlerde ücretsiz tatil yaptığını belirtmişti.