42 yaşında hamile kaldı, sevgilisine teşekkür etti

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU TV yıldızı ve model Katie Price 42 yaşında altıncı kez hamile kaldı. Kendisinden 10 yaş genç sevgilisi Carl Woods ile ilk bebeklerini bekleyen Price, mutluluğunu da sosyal medyadan paylaştı. Instagram sayfasında karnının iyice belirginleştiği bir fotoğrafını paylaşan Katie Price "Sağlıklı ve mutlu. Bu hissettiğim en güzel duygu" diye yazdı. Ardından da sevgilisi Carl Woods'a "Benim bir parçam olduğun için teşekkür ederim" diye seslendi.