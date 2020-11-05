18 yaşında 184 kilo olan oğlu için sosyal medyadan yardım istedi
TV yıldızı, henüz 18 yaşında olmasına rağmen vücut ağırlığı 184 kiloya ulaşan engelli oğlu için sosyal medya hesaplarından yardım istedi.
Backgrid UK, Instagram
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YARDIM ÇAĞRISI YAPTI
Ünlü yıldız, yaptığı paylaşımda oğlunun kilo kontrolünü sağlamak için egzersiz aleti kiralamak istediğini belirtip "lütfen bana yardım edin" diye seslendi
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FAZLA KİLOLARDAN KURTULMASI GEREK
Birbiri ardına yaptırdığı estetik operasyonlarla konuşulan TV yıldızı Katie Price, ilk evliliğinden dünyaya gelen en büyük çocuğu 18 yaşındaki Harvey'in, aldığı aşırı kilolardan kurtulması için egzersiz aletine ihtiyaç duyduğunu belirtip bu konuda sosyal medya takipçilerinden yardım istedi.
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KOŞU BANDI GEREKİYOR
42 yaşındaki Price yaptığı paylaşımda "Biri bana yardım edebilir mi? Harvey için bir koşu bandı ve kürek çekme makinesi kiralamak istiyorum" dedi.
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KARANTİNADA EGZERSİZ YAPMASI GEREK
Price, doğuştan engelli olan oğlunun 184 kiloya ulaştığını ve karantina sürecinde evde egzersiz yapması gerektiğini anlattı. Katie Price, bu konuda kendisine yardım edebilecek kişilerin, direkt mesaj atmalarını da istedi.
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GENETİK HASTALIĞI VAR
Katie Price'ın eski futbolcu Dwight Yorke ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu Harvey, Prader Willi sendromu denilen ve nadir rastlanan bir genetik hastalığa sahip.
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KİLO ARTIŞINA NEDEN OLUYOR
Bu sendrom, davranış sorunlarının yanı sıra kilo artışına da sebep oluyor. Price'in en büyük oğlu aynı zamanda otizmden muzdarip ve gözleri de yeterli derecede görmüyor.
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BEŞ ÇOCUK ANNESİ
Katie Price'ın eski evliliklerinden ve birlikteliklerinden Harvey'in yanı sıra dört tane daha çocuğu bulunuyor.
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BAZI TAKİPÇİLERİ KIZDI
Price'in sosyal medyadan yaptığı bu çağrı bazı kişileri de kızdırdı ve tepkilere yol açtı. Bazı kişiler Katie Price'ın ardı ardına yaptırdığı estetik müdahaleleri hatırlatıp, oğlu için iki tane egzersiz aleti alamıyor oluşunu eleştirdi.
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TATİLLERİ DE ELEŞTİRİLDİ
Bazı kişiler de Price'ın en son çıktığı Maldivler tatilini yapmak yerine oğluna gerekli aletleri alabileceğini belirtti.
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SÜREKLİ ESTETİK OPERASYON GEÇİRİYOR
Katie Price, bir süredir maddi güçlüklerle boğuştuğu iddialarıyla gündeme geliyor. Bu zorluklara rağmen sürekli estetik operasyon için bıçak altına yatması ve durmadan lüks tatillere çıkması da eleştiriliyor.
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TATİLLERE PARA VERMEDİĞİNİ SÖYLEDİ
Price ise bir süre önce bu tatillere kendi parasıyla çıkmadığını, çekim için gittiği yerlerde ücretsiz tatil yaptığını belirtmişti.