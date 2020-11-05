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Hürriyet
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Haber Giriş: 05 Kasım 2020 - 11:15 | 

18 yaşında 184 kilo olan oğlu için sosyal medyadan yardım istedi

TV yıldızı, henüz 18 yaşında olmasına rağmen vücut ağırlığı 184 kiloya ulaşan engelli oğlu için sosyal medya hesaplarından yardım istedi.

Backgrid UK, Instagram

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1YARDIM ÇAĞRISI YAPTI
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YARDIM ÇAĞRISI YAPTI

Ünlü yıldız, yaptığı paylaşımda oğlunun kilo kontrolünü sağlamak için egzersiz aleti kiralamak istediğini belirtip "lütfen bana yardım edin" diye seslendi

2FAZLA KİLOLARDAN KURTULMASI GEREK
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FAZLA KİLOLARDAN KURTULMASI GEREK

Birbiri ardına yaptırdığı estetik operasyonlarla konuşulan TV yıldızı Katie Price, ilk evliliğinden dünyaya gelen en büyük çocuğu 18 yaşındaki Harvey'in, aldığı aşırı kilolardan kurtulması için egzersiz aletine ihtiyaç duyduğunu belirtip bu konuda sosyal medya takipçilerinden yardım istedi.

3KOŞU BANDI GEREKİYOR
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KOŞU BANDI GEREKİYOR

42 yaşındaki Price yaptığı paylaşımda "Biri bana yardım edebilir mi? Harvey için bir koşu bandı ve kürek çekme makinesi kiralamak istiyorum" dedi.

4KARANTİNADA EGZERSİZ YAPMASI GEREK
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KARANTİNADA EGZERSİZ YAPMASI GEREK

Price, doğuştan engelli olan oğlunun 184 kiloya ulaştığını ve karantina sürecinde evde egzersiz yapması gerektiğini anlattı. Katie Price, bu konuda kendisine yardım edebilecek kişilerin, direkt mesaj atmalarını da istedi.

5GENETİK HASTALIĞI VAR
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GENETİK HASTALIĞI VAR

Katie Price'ın eski futbolcu Dwight Yorke ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu Harvey, Prader Willi sendromu denilen ve nadir rastlanan bir genetik hastalığa sahip. 

6KİLO ARTIŞINA NEDEN OLUYOR
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KİLO ARTIŞINA NEDEN OLUYOR

Bu sendrom, davranış sorunlarının yanı sıra kilo artışına da sebep oluyor. Price'in en büyük oğlu aynı zamanda otizmden muzdarip ve gözleri de yeterli derecede görmüyor.

7BEŞ ÇOCUK ANNESİ
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BEŞ ÇOCUK ANNESİ

Katie Price'ın eski evliliklerinden ve birlikteliklerinden Harvey'in yanı sıra dört tane daha çocuğu bulunuyor.

8BAZI TAKİPÇİLERİ KIZDI
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BAZI TAKİPÇİLERİ KIZDI

Price'in sosyal medyadan yaptığı bu çağrı bazı kişileri de kızdırdı ve tepkilere yol açtı. Bazı kişiler Katie Price'ın ardı ardına yaptırdığı estetik müdahaleleri hatırlatıp, oğlu için iki tane egzersiz aleti alamıyor oluşunu eleştirdi.

9TATİLLERİ DE ELEŞTİRİLDİ
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TATİLLERİ DE ELEŞTİRİLDİ

Bazı kişiler de Price'ın en son çıktığı Maldivler tatilini yapmak yerine oğluna gerekli aletleri alabileceğini belirtti.

10SÜREKLİ ESTETİK OPERASYON GEÇİRİYOR
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SÜREKLİ ESTETİK OPERASYON GEÇİRİYOR

Katie Price, bir süredir maddi güçlüklerle boğuştuğu iddialarıyla gündeme geliyor. Bu zorluklara rağmen sürekli estetik operasyon için bıçak altına yatması ve durmadan lüks tatillere çıkması da eleştiriliyor.

11TATİLLERE PARA VERMEDİĞİNİ SÖYLEDİ
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TATİLLERE PARA VERMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Price ise bir süre önce bu tatillere kendi parasıyla çıkmadığını, çekim için gittiği yerlerde ücretsiz tatil yaptığını belirtmişti. 

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