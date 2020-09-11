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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 11 Eylül 2020 - 12:09 | 

Onun uğruna nişanlısını mesajla terk etmiş

Yaşadığı bir mutsuz evlilik ve ayrılıkla sonuçlanan bir nişanın ardından yeni bir aşka yelken açan ünlü oyuncuyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Backgrid USA, Instagram 

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1SEVGİLİSİ NİŞANLIYMIŞ
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SEVGİLİSİ NİŞANLIYMIŞ

Tom Cruise ile altı yıl süren evliliğinin ardından Jamie Foxx ile de nişanlanıp ayrılan 41 yaşındaki Katie Holmes geçtiğimiz hafta sonu yeni sevgilisi Emilio Vitolo Jr ile samimi şekilde görüntülenmişti.

2BU KEZ FARKLI DAVRANIYOR
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BU KEZ FARKLI DAVRANIYOR

Özel hayatını genellikle kameralardan uzakta yaşamayı tercih eden Holmes'un bu kez tarzını değiştirmesi bütün ilginin oyuncuya yönelmesine neden oldu.

3SAMİMİ GÖRÜNTÜLER
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SAMİMİ GÖRÜNTÜLER

Geçtiğimiz günlerde de bir restoranda öpüşürken objektiflere takılan Katie Holmes ile Emilio Vitolo'nun ilişkisine dair çarpıcı bir iddia ABD magazin basınına yansıdı. Buna rağmen ne kendisi ne de sevgilisi yeni bir ilişkiye başlamaktan geri durmadı.

4NİŞANLI OLDUĞUNU BİLİYORDU İDDİABI
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NİŞANLI OLDUĞUNU BİLİYORDU İDDİABI

Bu iddialara göre Holmes, yeni sevgilisi Emilio Vitolo ile ilişkiye başlarken onun başka bir kadınla nişanlı olduğunu biliyordu.

5MESAJ GÖNDEREREK AYRILDI
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MESAJ GÖNDEREREK AYRILDI

Emilio Vitolo, Holmes uğruna nişanlısı Rachel Emmons ile yollarını ayırdı. Vitolo'nun, Holmes ile fotoğrafları basına yansıdıktan sonra Emmons'a cep telefonundan bir mesaj göndererek ayrılık kararını bildirdiği ileri sürüldü.

6EVDEKİ EŞYALARINI ALMASINI İSTEDİ
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EVDEKİ EŞYALARINI ALMASINI İSTEDİ

Yine iddialara göre Vitolo, birlikte yaşadığı 23 yaşındaki nişanlısı Rachel Emmons'tan evdeki eşyalarını da toparlamasını istedi. 

7NİŞANLANMIŞLARDI
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NİŞANLANMIŞLARDI

İleri sürülenlere göre bir ortak arkadaşları aracılığıyla tanışan 33 yaşındaki Vitolo ile Simmons, geçen yılın ekim ayına kadar arkadaşça görüşüyordu. Fakat daha sonra aralarındaki ilişki şekil değiştirdi. Çift, aşk yaşayıp nişanlandı.

8FOTOĞRAFLAR HALA SOSYAL MEDYA SAYFASINDA
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FOTOĞRAFLAR HALA SOSYAL MEDYA SAYFASINDA

Basına konuşan çifte yakın bir kaynak "Katie, Emilio'nun başkasıyla nişanlı olduğunu kesinlikle biliyordu. Emilio nişanlısıyla birlikte yaşarken Katie ile de aralarında bir şeyler gelişmeye başladı" dedi. Katie Holmes'un yeni sevgilisi Emilio Vitolo Jr, ile ayrıldığı nişanlısı Rachel Emmons'ın birlikte çekilen fotoğraflarının ise halen genç kızın Instagram sayfasında durması dikkat çekti. Emmons, eski nişanlısıyla birlikte çekilen en son pozunu 27 Temmuz'da paylaşmış.

9ÜNLÜ MÜDAVİMLERİ VAR
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ÜNLÜ MÜDAVİMLERİ VAR

New York'ta ünlü bir restoranın sahibi olan 33 yaşındaki Vitolo aynı zamanda bir oyuncu.  Kendisiyle aynı adı taşıyan İtalyan kökenli babasının 90'larda satın aldığı restoranı işleten Vitolo'nun ünlü müşterileri var. Whoopi Goldberg, Joe Jonas, Justin Bieber, Rihanna, Bradley Cooper, Vitolo'nun restoranına sık sık giden ünlüler arasında. 

10ZORLU BİR İLİŞKİ
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ZORLU BİR İLİŞKİ

Bir başka tanık da "Belki de Katie, Jamie Foxx ile geçirdiği zorlu altı yılın ardından biraz iyi vakit geçirmek istiyordur" diye konuştu.

11KATIENİN KALBİ ÇOK KIRILDI
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'KATIE'NİN KALBİ ÇOK KIRILDI'

Bu kaynağa göre Holmes, Foxx'un kendisiyle nişanlıyken bebeğinin annesi ve eski sevgilisi Kristin Grannis ile bağlantısını koparmamasından da rahatsız oluyordu.Holmes'a yakın bu kaynağın görüşüne göre Jamie Foxx ile yaşadığı ilişki süresince bu gibi olaylar yüzünden Holmes'un kalbi çok kırıldı. Toparlanması da zaman aldı. 

12AİLESİNİ DE KIZDIRDI
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AİLESİNİ DE KIZDIRDI

Bu arada Katie Holmes'un tıpkı bir yeni yetme gibi aşkını bu kadar göz önünde yaşamasının ailesini kızdırdığı da iddialar arasında.

13ALTI YILLIK EVLİLİK
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ALTI YILLIK EVLİLİK

Katie Holmes, Tom Cruise ile 2006 yılında evlendi. Çiftin Suri adında bir kızı bulunuyor. Fakat evlilikleri 2012 yılında bitti. Bu boşanma sırasında ve sonrasında Cruise'un üyesi olduğu Scientology tarikatının kurallarına göre yaşayan Holmes'un zor zamanlar geçirdiği ileri sürüldü. 

14NİŞANLISIYLA DA AYRILDI
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NİŞANLISIYLA DA AYRILDI

Holmes, 2013 yılında Jamie Foxx ile bir ilişkiye başladı. Çift nişanlandı fakat geçen yıl yollarını ayırdı.

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