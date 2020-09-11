Onun uğruna nişanlısını mesajla terk etmiş

'KATIE'NİN KALBİ ÇOK KIRILDI' Bu kaynağa göre Holmes, Foxx'un kendisiyle nişanlıyken bebeğinin annesi ve eski sevgilisi Kristin Grannis ile bağlantısını koparmamasından da rahatsız oluyordu.Holmes'a yakın bu kaynağın görüşüne göre Jamie Foxx ile yaşadığı ilişki süresince bu gibi olaylar yüzünden Holmes'un kalbi çok kırıldı. Toparlanması da zaman aldı.