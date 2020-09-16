ÃœnlÃ¼ oyuncu bir sÃ¼redir yeni sevgilisi nedeniyle sÄ±k sÄ±k gÃ¼ndeme geliyor. BugÃ¼ne kadar Ã¶zel hayatÄ±nÄ± gÃ¶zlerden uzak yaÅŸamasÄ±yla bilinen oyuncu bu kez romantik iliÅŸkisinin neredeyse her anÄ±nÄ± kameralar karÅŸÄ±sÄ±nda yaÅŸÄ±yor.
Backgrid USA, Mega News Agency, Splash News
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1
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O AYRINTI GÃ–ZLERDEN KAÃ‡MADI
Belki de eskisi kadar dikkatli olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yeni sevgilisiyle sÄ±k sÄ±k kentin sokaklarÄ±nda objektiflere takÄ±lÄ±yor. Ä°ÅŸte bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde ilginÃ§ bir ayrÄ±ntÄ± da ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
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TOPUKLU GÄ°YÄ°NCE BELÄ°RGÄ°NLEÅžTÄ°
Tom Cruise ile boÅŸandÄ±ktan sonra Jamie Foxx ile uzun sÃ¼re niÅŸanlÄ± kalan ama ondan da ayrÄ±lan Katie Holmes bir sÃ¼re Ã¶nce yeni bir aÅŸka yelken aÃ§tÄ±. Holmes ve yeni sevgilisi restoran sahibi Emilia Vitolo JR sÄ±k sÄ±k New York sokaklarÄ±nda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leniyor. Bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde ortaya Ã§Ä±kan ilginÃ§ bir ayrÄ±ntÄ± da dikkatlerden kaÃ§madÄ±. 1.75 cm boyundaki Holmes., 1.70 boyundaki Cruise'dan da daha uzundu.
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YÃœKSEK TOPUKLU GÄ°YMEMEYE Ã–ZEN GÃ–STERÄ°RDÄ°
Eski eÅŸi Tom Cruise'dan daha uzun boylu olan Katie Holmes'un yeni sevgilisi Emilio Vitolo JR da Ã¼nlÃ¼ oyuncudan biraz daha kÄ±sa boylu. Cruise ile evliyken Ã§ok yÃ¼ksek topuklu ayakkabÄ± giymemeye Ã¶zen gÃ¶steren Holmes bu kez sevgilisinin yanÄ±nda aynÄ± dikkati gÃ¶stermedi. Bu ÅŸekilde de Ã§iÃ§eÄŸi burnunda sevgililerin boy farkÄ± yani olmes'un eski eÅŸi Tom Cruise ile olduÄŸu gibi Vitoli JR'dan da biraz daha uzun olduÄŸu dikkat Ã§ekti. Elbette her zaman erkeÄŸin uzun boylu olmasÄ±nÄ± beklemek doÄŸru deÄŸil. Zaten boy farkÄ± da aÅŸka engel deÄŸil. Ä°ÅŸte gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n boy farkÄ±yla dikkat Ã§eken Ã§iftleri.
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Holmes eski eÅŸi Cruise ile arasÄ±ndaki boy farkÄ± nedeniyle topuklu ayakkabÄ±larÄ± nadiren giyerdi.
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Cameron Diaz-Benji Madden Â KÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce bir kÄ±z bebek sahibi olan Ã§iftin de arasÄ±nda Ã¶zellikle Diaz yÃ¼ksek topuklu ayakkabÄ± giydiÄŸinde ortaya Ã§Ä±kan bir boy farkÄ± var. Diaz'Ä±n boyu 1.74 , eÅŸi Benji Madden'Ä±n boyu ise 1. 68 santim. Â
KÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce bir kÄ±z bebek sahibi olan Ã§iftin de arasÄ±nda Ã¶zellikle Diaz yÃ¼ksek topuklu ayakkabÄ± giydiÄŸinde ortaya Ã§Ä±kan bir boy farkÄ± var. Diaz'Ä±n boyu 1.74 , eÅŸi Benji Madden'Ä±n boyu ise 1. 68 santim.Â
6
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Jamie Cullum-Sophie Dahl
AralarÄ±ndaki boy farkÄ±nÄ± hiÃ§ umursamayan ama nereye giderlerse bu fark yÃ¼zÃ¼nden ilgi Ã§eken Ã§iftlerden biri de Jamie Cullum ile Sophie Dahl. Cullum, 1.63 cm. boyunda. EÅŸi Sophie Dahl 'Ä±n boyu ise 1.80 cm.
7
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Daniel Radcliffe- Erin Darke
Harry Potter serisiyle tanÄ±nan Daniel Radcliffe ile sevgilisi arasÄ±nda da epey boy farkÄ± var. Radcliffe 1. 65 cm boyunda sevgilisi Erin Darke ise 1.70cm. Bu fark Ã§ok sayÄ±lmasa da Ã¶zellikle Darke topuklu giydiÄŸinde iyice gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriliyor.
8
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Nicole Kidman- Keith Urban
Nicole Kidman 1.80 cm boyunda. AslÄ±nda eÅŸi Keith Urban'dan sadece iki santim daha uzun. Ama Ã¶zel gecelerde topuklu ayakkabÄ± giyince ondan daha uzun gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. GÃ¼nlÃ¼k hayatÄ±nda ise genellikle topuksuz ayakkabÄ± tercih ediyor.
9
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Rod Stewart- Penny Lancaster
GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n aralarÄ±nda hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r boy farkÄ± olan Ã§iftlerinden biri. Eski bir model olan Lancasten 1. 85 cm boyunda Stewart ise 1. 78.
10
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Rhea Durham- Mark Wahlberg
Rhea Durham ile eÅŸi Mark Wahlberg de arasÄ±nda boy farkÄ± olan Ã§iftlerden. Eski bir model olan Durham 1.75 cm. Wahlberg ise 1.70 cm.Â
11
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Carla Bruni- Nicolas Sarkozy
Â Eski model Carla Bruni ile eÅŸi Fransa eski cumhurbaÅŸkanÄ± Nicolas Sarkozy'nin boy farkÄ± uzun sÃ¼re gÃ¼ndemde kalmÄ±ÅŸtÄ±. Hatta Sarkozy'nin eÅŸinin yanÄ±nda zaman zaman dolgu topuklu ayakkabÄ± giydiÄŸi de gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Sarkozy'nin boyu 1. 66, eÅŸi Bruni'nin boyu ise 1. 75 santim.
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Pharrell Williams- Helen Lasichanh
Williams 1. 75 santimetre boyunda eÅŸi Lasichanh ise 1.80 santimetre boyunda.
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Seth Green- Claire Grant
1. 63 cm boyundaki Seth Green'in eÅŸi Claire Grant'in boyu 1. 70 santimetre.