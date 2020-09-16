YÃœKSEK TOPUKLU GÄ°YMEMEYE Ã–ZEN GÃ–STERÄ°RDÄ° Eski eÅŸi Tom Cruise'dan daha uzun boylu olan Katie Holmes'un yeni sevgilisi Emilio Vitolo JR da Ã¼nlÃ¼ oyuncudan biraz daha kÄ±sa boylu. Cruise ile evliyken Ã§ok yÃ¼ksek topuklu ayakkabÄ± giymemeye Ã¶zen gÃ¶steren Holmes bu kez sevgilisinin yanÄ±nda aynÄ± dikkati gÃ¶stermedi. Bu ÅŸekilde de Ã§iÃ§eÄŸi burnunda sevgililerin boy farkÄ± yani olmes'un eski eÅŸi Tom Cruise ile olduÄŸu gibi Vitoli JR'dan da biraz daha uzun olduÄŸu dikkat Ã§ekti.

Elbette her zaman erkeÄŸin uzun boylu olmasÄ±nÄ± beklemek doÄŸru deÄŸil. Zaten boy farkÄ± da aÅŸka engel deÄŸil. Ä°ÅŸte gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n boy farkÄ±yla dikkat Ã§eken Ã§iftleri.