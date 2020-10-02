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Haber Giriş: 02 Ekim 2020 - 09:00 | 

Metroda 25 milyonluk yolcu

Gösteri dünyasının "paraya para demeyen" ünlüsü hızlı ve rahat ulaşım için metroyu tercih ediyor...

Backgrid USA

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1BU KEZ SEVGİLİSİYLE BİRLİKTE
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BU KEZ SEVGİLİSİYLE BİRLİKTE

Daha önce küçük kızıyla defalarca metroda görüntülenen oyuncu bu kez de yeni sevgilisiyle metroya bindi. Kendi hallerinde cep telefonlarıyla ilgilenen iki sevgiliyi metrodaki diğer yolcular tanımadı bile...

2ÖZEL ARAÇ YERİNE METRO
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ÖZEL ARAÇ YERİNE METRO

Ünlü oyuncu Katie Holmes ile yeni sevgilisi Emilio Vitolo New York metrosunda görüntülendi. 41 yaşındaki Holmes ile 33 yaşındaki Vitolo Jr, şehir içi ulaşım için kendi özel araçları yerine metroyu tercih etti. 

3KİMSE TANIMADI
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KİMSE TANIMADI

Çift, bir köşede oturup cep telefonlarıyla ilgilendi. Yanlarında oturan diğer yolcu ise onların kim olduğunu bile anlamadı. Katie Holmes ile Emilio Vitolo Jr'ı fotoğraflarını çeken dışında hiç kimse tanımadı.

425 MİLYON DOLAR SERVETİ VAR
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25 MİLYON DOLAR SERVETİ VAR

Tom Cruise ile 2006- 2012 arasında evli kalan Holmes, genç yaşından bu yana oyunculuk yapıyor. Bir çocuk annesi Holmes, Forbes dergisine göre 25 milyon dolarlık bir servete sahip. 

5Şef aklını başından aldı, eskiden hiç böyle yapmazdı
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Şef aklını başından aldı, eskiden hiç böyle yapmazdı

Hollywood'un en sessiz ve sakin ünlülerinden biri yeniden aşık oldu ve bambaşka birine dönüştü.

Backgrid USA, Mega News Agency, Splash News Tom Cruise ile altı yıllık evliliğini bitirdikten sonra Jamie Foxx ile nişanlanan ve ondan da ayrılan Katie Holmes tekrar aşık oldu. Holmes bu kez de New York'un ünlü restoranlarından birinin sahibi olan Emilio Vitolo Jr ile aşk yaşıyor.

6ÜNLÜ ŞEF İLE AŞK YAŞIYOR
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ÜNLÜ ŞEF İLE AŞK YAŞIYOR

41 yaşındaki bir çocuk annesi Holmes, bir süredir New YorK'un ünlü restoran sahibi ve şeflerinden Emilio Vitolo Jr ile aşk yaşıyor.

7ARTIK MESAFE KALMADI
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ARTIK MESAFE KALMADI

Katie Holmes, geçmişte olduğundan da bambaşka bir profil sergiliyor. Güzel oyuncu geçmişte Tom Cruise ile evliyken daha mesafeli görüntüler veriyordu.

8FOXX İLE ÇOK AZ GÖRÜNTÜLENDİ
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FOXX İLE ÇOK AZ GÖRÜNTÜLENDİ

Jamie Foxx ile nişanlıyken de nadiren objektiflere yakalandı. O dönemde de ilişkisini kamuoyu önünde yaşamamaya özen gösteriyordu.

9LİSELİ AŞIKLAR GİBİ
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LİSELİ AŞIKLAR GİBİ

Fakat Katie Holmes bu kez Emilio Vitolo Jr ile kelimenin tam anlamıyla "liseli aşıklar" görüntüsü sergiliyor.

10DAİMA EL ELE GÖZ GÖZE
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DAİMA EL ELE GÖZ GÖZE

Katie Holmes ile Emilio Vitolo, New York sokaklarında ve parklarında sürekli el ele göz göze ve zaman zaman da öpüşürken objektiflere yakalanıyor.

11YAKIN ÇEVRESİNİ ŞAŞIRTTI
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YAKIN ÇEVRESİNİ ŞAŞIRTTI

Bu durum Holmes'un yakınlarını da şaşırttı. Ailesi başta olmak üzere yakın çevresi oyuncunun bu aşk ile tamamen değiştiğini ileri sürüyor.

12KISKANDIRMAK İÇİN Mİ
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KISKANDIRMAK İÇİN Mİ?

Sosyal medya platformlarında da Holmes'un bu tavırları dikkat çekip farklı yorumlara neden oluyor. Bazılarına göre Holmes, kendisini bırakan eski nişanlısı Jamie Foxx'u kıskandırmak için böyle davranıyor.

13YOKSA REKLAM AŞKI MI
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YOKSA REKLAM AŞKI MI?

Bazıları da bu ilişkinin bir tür reklam olduğunu iddia ediyor. Onlara göre ünlülerin müdavimi olduğu bir restoranın sahibi olan Emilio Vitolo Jr, oyunculuk alanındaki kariyerini bir basamak daha yükseltmek istiyor. Bu aşk sayesinde de eskisinden çok daha fazla dikkat çekiyor.

14VITOLO NİŞANLISINDAN AYRILDI
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VITOLO NİŞANLISINDAN AYRILDI

Özetle, birçok kişi Katie Holmes ile Emilio Vitolo JR'ın birbirlerine gerçekten aşık olduğuna bir türlü inanmıyor. Bu arada 33 yaşındaki İtalyan kökenli Emilio Vitolo'nun Katie Holmes uğruna nişanlısından da ayrıldığı iddiaları basına yansıdı.

15TELEFON MESAJIYLA AYRILIK
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TELEFON MESAJIYLA AYRILIK

İddialara göre Emilio Vitolo, Holmes uğruna nişanlısı Rachel Emmons ile yollarını ayırdı. Vitolo'nun, Holmes ile fotoğrafları basına yansıdıktan sonra Emmons'a cep telefonundan bir mesaj göndererek ayrılık kararını bildirdiği ileri sürüldü.

16ARKADAŞ ORTAMINDA TANIŞTILAR
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ARKADAŞ ORTAMINDA TANIŞTILAR

Yine iddialara göre Vitolo, birlikte yaşadığı 23 yaşındaki nişanlısı Rachel Emmons'tan evdeki eşyalarını da toparlamasını istedi. İleri sürülenlere göre bir ortak arkadaşları aracılığıyla tanışan 33 yaşındaki Vitolo ile Simmons, geçen yılın ekim ayına kadar arkadaşça görüşüyordu. Fakat daha sonra aralarındaki ilişki şekil değiştirdi. Çift, aşk yaşayıp nişanlandı.

17KATIE BİLİYORDU
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KATIE BİLİYORDU

 Basına konuşan çifte yakın bir kaynak "Katie, Emilio'nun başkasıyla nişanlı olduğunu kesinlikle biliyordu. Emilio nişanlısıyla birlikte yaşarken Katie ile de aralarında bir şeyler gelişmeye başladı" dedi.

18SON PAYLAŞIM 27 TEMMUZDA
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SON PAYLAŞIM 27 TEMMUZ'DA

Emilio Vitolo Jr, ile eski nişanlısı Rachel Emmons'ın birlikte çekilen fotoğrafları ayrılığın hemen ardından sosyal medya sayfasından kaldırmadı. Bir süre bekleyen genç kadın sonra tüm paylaşımları sildi.

19ÜNLÜLERİN RESTORANI
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ÜNLÜLERİN RESTORANI

New York'ta ünlü bir restoranın sahibi olan 33 yaşındaki Vitolo aynı zamanda bir oyuncu. Kendisiyle aynı adı taşıyan İtalyan kökenli babasının 90'larda satın aldığı restoranı işleten Vitolo'nun ünlü müşterileri var. Whoopi Goldberg, Joe Jonas, Justin Bieber, Rihanna, Bradley Cooper, Vitolo'nun restoranına sık sık giden ünlüler arasında. 

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