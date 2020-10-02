Metroda 25 milyonluk yolcu

Şef aklını başından aldı, eskiden hiç böyle yapmazdı Hollywood'un en sessiz ve sakin ünlülerinden biri yeniden aşık oldu ve bambaşka birine dönüştü.



Backgrid USA, Mega News Agency, Splash News Tom Cruise ile altı yıllık evliliğini bitirdikten sonra Jamie Foxx ile nişanlanan ve ondan da ayrılan Katie Holmes tekrar aşık oldu. Holmes bu kez de New York'un ünlü restoranlarından birinin sahibi olan Emilio Vitolo Jr ile aşk yaşıyor.