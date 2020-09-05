MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriKatie Holmes bakışlarını ondan alamadı
GeriMagazin Katie Holmes bakışlarını ondan alamadı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 05 Eylül 2020 - 13:55 | 

Katie Holmes bakışlarını ondan alamadı

Tom Cruise'un eski eşi Katie Holmes'un son görüntüleri kafalarda soru işaretleri yarattı.

Instagram, Backgrid USA

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Tom Cruise'dan boşanmasının ardından uzun süre Jamie Foxx ile birlikte olan ancak onunla da yollarını ayırmak zorunda kalan Katie Holmes yeni bir aşka mı yelken açtı?

2
Abone Olgoogle-news

41 yaşındaki bir çocuk annesi Holmes, geçtiğimiz gün New York'ta bir restoranda ünlü şef ve oyuncu Emilio Vitolo ile birlikte görüntülendi.

3
Abone Olgoogle-news

Holmes'un da Vitolo'nun da keyfinin son derece yerinde olduğu görüldü. İkili, sürekli olarak sohbet edip güldü.

4
Abone Olgoogle-news

Bir ara Katie Holmes ve Emilio Vitolo'nun suskunlaşıp birbirlerinin gözlerinin içine bakıp gülümsemesi de dikkat çekti.

5
Abone Olgoogle-news

Hem Vitolo hem de Holmes, buluşma sırasında günlük giysiler giydi. Her ikisi de kot pantolonlarının üzerine rahat tişörtler tercih etti. Holmes'un makyaj yapmadığı ve saçlarını da topladığı görüldü.

6
Abone Olgoogle-news

New York'ta ünlü bir restoranın sahibi olan 33 yaşındaki Vitolo aynı zamanda bir oyuncu.

7
Abone Olgoogle-news

Kendisiyle aynı adı taşıyan İtalyan kökenli babasının 90'larda satın aldığı restoranı işleten Vitolo'nun ünlü müşterileri var. Whoopi Goldberg, Joe Jonas, Justin Bieber, Rihanna, Bradley Cooper, Vitolo'nun restoranına sık sık giden ünlüler arasında.

8
Abone Olgoogle-news

Katie Holmes, 2006 ile 2012 yılları arasında Tom Cruise ile evli kaldı.

9
Abone Olgoogle-news

Çiftin Suri adında şu anda 14 yaşında olan bir kızı bulunuyor.

10
Abone Olgoogle-news

Katie Holmes, Cruise'dan ayrıldıktan sonra 2013 yılından itibaren aktör Jamie Foxx ile birlikteydi. İyi bir ilişkileri olan çift, geçen yıl yollarını ayırdı.

11
Abone Olgoogle-news

Katie Holmes, özel hayatını gözler önünde yaşamamak için elinden gelen çabayı gösteriyor. Fakat zaman zaman paparazziler tarafından yakalanıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi