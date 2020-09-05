Katie Holmes bakışlarını ondan alamadı

Tom Cruise'dan boşanmasının ardından uzun süre Jamie Foxx ile birlikte olan ancak onunla da yollarını ayırmak zorunda kalan Katie Holmes yeni bir aşka mı yelken açtı?
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41 yaşındaki bir çocuk annesi Holmes, geçtiğimiz gün New York'ta bir restoranda ünlü şef ve oyuncu Emilio Vitolo ile birlikte görüntülendi.
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Holmes'un da Vitolo'nun da keyfinin son derece yerinde olduğu görüldü. İkili, sürekli olarak sohbet edip güldü.
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Bir ara Katie Holmes ve Emilio Vitolo'nun suskunlaşıp birbirlerinin gözlerinin içine bakıp gülümsemesi de dikkat çekti.
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Hem Vitolo hem de Holmes, buluşma sırasında günlük giysiler giydi. Her ikisi de kot pantolonlarının üzerine rahat tişörtler tercih etti. Holmes'un makyaj yapmadığı ve saçlarını da topladığı görüldü.
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New York'ta ünlü bir restoranın sahibi olan 33 yaşındaki Vitolo aynı zamanda bir oyuncu.
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Kendisiyle aynı adı taşıyan İtalyan kökenli babasının 90'larda satın aldığı restoranı işleten Vitolo'nun ünlü müşterileri var. Whoopi Goldberg, Joe Jonas, Justin Bieber, Rihanna, Bradley Cooper, Vitolo'nun restoranına sık sık giden ünlüler arasında.
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Katie Holmes, 2006 ile 2012 yılları arasında Tom Cruise ile evli kaldı.
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Çiftin Suri adında şu anda 14 yaşında olan bir kızı bulunuyor.
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Katie Holmes, Cruise'dan ayrıldıktan sonra 2013 yılından itibaren aktör Jamie Foxx ile birlikteydi. İyi bir ilişkileri olan çift, geçen yıl yollarını ayırdı.
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Katie Holmes, özel hayatını gözler önünde yaşamamak için elinden gelen çabayı gösteriyor. Fakat zaman zaman paparazziler tarafından yakalanıyor.