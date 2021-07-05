Kate'i bekleyenlere kötü haber: 10 gün evinden çıkamayacak!
İngiliz kraliyet ailesinin en göz önünde ve en sevilen üyelerinden biri olan Kate Middleton cephesinden sevenlerine kötü haber. Üç çocuk annesi Düşes, koronavirüs şüphesi nedeniyle evinde sosyal izolasyona girdi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Prens William'ın eşi Kate Middleton bugün, pandemi sırasında canla başla hayat kurtarmak için mücadele eden sağlık çalışanları için düzenlenen bir etkinliğe katılacaktı. Fakat, İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin (NHS) kuruluşunun 73'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen bu etkinlikte eşi Prens William ile birlikte yer alamayacak Kate Middleton.
2
Bunun nedeni de Cambridge Düşesi Catherine'in ya da daha çok bilinen adıyla Kate Middleton'ın, Cavid 19 testi daha sonra pozitif çıkan bir kişiyle temas etmesi.
3
Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamada Kate Middleton'ın herhangi bir semptom göstermediği ancak 10 gün boyunca evinde karantinada kalacağı belirtildi.
4
Middleton, eşi Prens William ile birlikte bugün, koronavirüsle ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanları, daha sonra iyileşen hastaların da katılacağı bir etkinlikte hazır bulunacaktı. Etkinliğin, St. Paul's Katedrali'nde gerçekleşmesi planlanmıştı. Bu gelişme üzerine Prens William, etkinliğe yanında eşi olmadan katılacak.
5
Kensington Sarayı'nın sözcüsü, Kate Middleton'ın geçen hafta, testi sonradan pozitif çıkan biriyle temasta bulunduğunu belirtti. Middleton'ın herhangi bir semptom göstermediğini belirten sözcü, yine de gerekli prosedürü uygulayıp 10 gün boyunca evinde sosyal izolasyonda kalacağını aktardı.
6
Kate Middleton'ın temasta bulunduğu ve Covid 19 testi pozitif çıkan kişinin kimliği ise açıklanmadı. Middleton, geçen hafta eşi ve oğlu George ile birlikte İngiltere ile Almanya arasında oynanan futbol maçını izlemişti. Daha sonra da Wimbledon Açık'ta maç izlemeye gitti.
7
Her ne kadar Covid 19 testi pozitif çıkan kişinin kimliği net olarak açıklanmasa da Düşes'in Wimbledon'da temasta bulunduğu kişilerden biri olduğu ileri sürülüyor.
8
Kate Middleton geçtiğimiz haftalarda Covid 19'a karşı aşılanmıştı. O sırada çekilen fotoğrafları da basına servis edilmişti.
9
Pandeminin ilk dönemlerinde Prens William'ın koronavirüse yakalandığı sonradan açıklandı. Halkı paniğe sevk etmemek için bu açıklamanın geç yapıldığı belirtilmişti.
10
Prens Charles da virüse yakalanmış ve tedavi gördükten sonra hastalığı hafif bir şekilde atlatmıştı.