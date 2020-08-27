Sevişme sahnesi çekmek sandviç yemeğe benzemiyor

İki ödüllü oyuncuyu bir araya getiren iddialı film, önce uluslararası festivallerde sonra da sinema salonlarında seyirciyle buluşmak için gün sayıyor.
Backgrid USA, Backgrid UK
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YÖNETMENİ STRESE SOKAN SAHNELER
Filmin ana karakterlerinden birini canlandıran ünlü oyuncu, yönetmeni strese sokan sevişme sahneleri hakkında konuştu.
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İKİ ÜNLÜ OYUNCU ÖNEMLİ ROLLERİ PAYLAŞIYOR
Kate Winslet ve Saoirse Ronan'ı bir araya getien Ammonite adlı film ilk olarak önümüzdeki ay düzenlenecek olan Toronto Film Festivali'nde seyirciyle buluşacak.
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MARY ANNING'İN YAŞAMINDAN KESİTLER
Yönetmenliğini Francis Lee'nin üstlendiği film, dünyanın ilk fosil bilimcisi (paleontolojist) olarak tanınan Mary Anning'in yaşamından kesitler sunuyor. Filmde İngiliz bilim insanı Anning'i Kate Winslet canlandırıyor.
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ROL ARKADAŞI RONAN
Rol arkadaşları ise Saoirse Ronan ile Fiona Shaw, Gemma Jones, Alec Secareanu...
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O SAHNELER HAKKINDA KONUŞTU
Kate Winslet, Ammonite adlı filmin çok konuşulan sevişme sahneleri hakkında görüşlerini de Hollywood Reporter dergisine verdiği röportajda dile getirdi.
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SANDVİÇ YEMEYE BENZEMİYOR
Winslet, "Sevişme sahnesi çekmek elbette sandviç yemeğe benzemiyor" dedi ve yönetmen Frances Lee'nin bu sahnelerin çekiminden önce çok gergin olduğunu anlattı.
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ONA 'BIRAK ÇALIŞALIM' DEDİM
Sonra da aynı sahnelerde kamera karşısına geçeceği rol arkadaşı Saoirse Ronan ile birlikte bu gerilimi azaltmak için bir çözüm bulduklarını söyledi. Winslet "Frances'e 'Bırak çalışalım' dedim. Sonra da işimizi yaptık" diyerek sürdürdü sözlerini.
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'RONAN İLE BİR KOREOGRAFİ HAZIRLADIK'
Kate Winslet, bu sahneler için Ronan ile birlikte bir koreografi oluşturduklarını ve ona göre davrandıklarını da anlattı.
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SEVİŞME SAHNELERİNDE DUBLÖR KULLANMADI
44 yaşındaki üç çocuk annesi Kate Winslet, çıplak sahnelerde oynamanın kendisini gururlandırdığını da sözlerine ekledi. Oyuncu "40 yaşın üzerinde ve doğumlar sonrası vücudumu göstermekten gurur duydum" diyerek yaşıtı birçok kadın oyuncunun bunu yapacak cesareti bulamadığını söyledi. Bu yüzden bu sahnelerde dublör kullanmadığını da belirtti.
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OSCAR ÖDÜLLÜ OYUNCU
Üç kez en iyi yardımcı kadın oyuncu, dört kez de en iyi kadın oyuncu dallarında Oscar adayı gösterildi Kate Winslet. 2009 yılında The Reader (Okuyucu) filmindeki performansıyla kadın oyuncu Oscar'ını kazandı.
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ÜÇ EVLİLİKTEN ÜÇ ÇOCUK
Üç kez evlenen Kate Winslet'ın her bir evliliğinden birer tane çocuğu bulunuyor.
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GENÇ KUŞAĞIN YILDIZLARINDAN
Winslet'ın Ammonite filmindeki rol arkadaşı Saoirse Ronan ise son dönemin yıldızı yükselen oyuncularından. 26 yaşındaki oyuncu kariyeri boyunca çok sayıda ödül kazandı. Dört kez de Oscar adayı oldu ancak her birinde ödülü başka meslektaşlarına kaptırdı.
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HAYATI FİLME KONU OLDU
Hayatı filme konu olan ve Kate Winslet tarafından canlandırılan Mary Anning, 1799 ile 1847 arasında İngiltere'de yaşadı. 1809 ve 1811 yılları arasında henüz 10-12 yaşlarındayken dinozor kalıntıları keşfetti ve bu kalıntıları bir bütün olarak gün yüzüne çıkardı. Bu fosil bir T-Rex fosilidir. Bu keşfi sayesinde dünyanın ilk paleontolojisti unvanını kazandı.