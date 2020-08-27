Sevişme sahnesi çekmek sandviç yemeğe benzemiyor

HAYATI FİLME KONU OLDU Hayatı filme konu olan ve Kate Winslet tarafından canlandırılan Mary Anning, 1799 ile 1847 arasında İngiltere'de yaşadı. 1809 ve 1811 yılları arasında henüz 10-12 yaşlarındayken dinozor kalıntıları keşfetti ve bu kalıntıları bir bütün olarak gün yüzüne çıkardı. Bu fosil bir T-Rex fosilidir. Bu keşfi sayesinde dünyanın ilk paleontolojisti unvanını kazandı.