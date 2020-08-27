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Hürriyet
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Haber Giriş: 27 Ağustos 2020 - 14:14 | 

Sevişme sahnesi çekmek sandviç yemeğe benzemiyor

İki ödüllü oyuncuyu bir araya getiren iddialı film, önce uluslararası festivallerde sonra da sinema salonlarında seyirciyle buluşmak için gün sayıyor.

Backgrid USA, Backgrid UK

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1YÖNETMENİ STRESE SOKAN SAHNELER
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YÖNETMENİ STRESE SOKAN SAHNELER

Filmin ana karakterlerinden birini canlandıran ünlü oyuncu, yönetmeni strese sokan sevişme sahneleri hakkında konuştu.

2İKİ ÜNLÜ OYUNCU ÖNEMLİ ROLLERİ PAYLAŞIYOR
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İKİ ÜNLÜ OYUNCU ÖNEMLİ ROLLERİ PAYLAŞIYOR

Kate Winslet ve Saoirse Ronan'ı bir araya getien Ammonite adlı film ilk olarak önümüzdeki ay düzenlenecek olan Toronto Film Festivali'nde seyirciyle buluşacak.

3MARY ANNINGİN YAŞAMINDAN KESİTLER
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MARY ANNING'İN YAŞAMINDAN KESİTLER

Yönetmenliğini Francis Lee'nin üstlendiği film, dünyanın ilk fosil bilimcisi (paleontolojist) olarak tanınan Mary Anning'in yaşamından kesitler sunuyor. Filmde İngiliz bilim insanı Anning'i Kate Winslet canlandırıyor.

4ROL ARKADAŞI RONAN
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ROL ARKADAŞI RONAN

Rol arkadaşları ise Saoirse Ronan ile Fiona Shaw, Gemma Jones, Alec Secareanu...

5O SAHNELER HAKKINDA KONUŞTU
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O SAHNELER HAKKINDA KONUŞTU

Kate Winslet, Ammonite adlı filmin çok konuşulan sevişme sahneleri hakkında görüşlerini de Hollywood Reporter dergisine verdiği röportajda dile getirdi.

6SANDVİÇ YEMEYE BENZEMİYOR
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SANDVİÇ YEMEYE BENZEMİYOR

Winslet, "Sevişme sahnesi çekmek elbette sandviç yemeğe benzemiyor" dedi ve yönetmen Frances Lee'nin bu sahnelerin çekiminden önce çok gergin olduğunu anlattı.

7ONA BIRAK ÇALIŞALIM DEDİM
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ONA 'BIRAK ÇALIŞALIM' DEDİM

Sonra da aynı sahnelerde kamera karşısına geçeceği rol arkadaşı Saoirse Ronan ile birlikte bu gerilimi azaltmak için bir çözüm bulduklarını söyledi. Winslet "Frances'e 'Bırak çalışalım' dedim. Sonra da işimizi yaptık" diyerek sürdürdü sözlerini.

8RONAN İLE BİR KOREOGRAFİ HAZIRLADIK
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'RONAN İLE BİR KOREOGRAFİ HAZIRLADIK'

Kate Winslet, bu sahneler için Ronan ile birlikte bir koreografi oluşturduklarını ve ona göre davrandıklarını da anlattı.

9SEVİŞME SAHNELERİNDE DUBLÖR KULLANMADI
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SEVİŞME SAHNELERİNDE DUBLÖR KULLANMADI

44 yaşındaki üç çocuk annesi Kate Winslet, çıplak sahnelerde oynamanın kendisini gururlandırdığını da sözlerine ekledi. Oyuncu "40 yaşın üzerinde ve doğumlar sonrası vücudumu göstermekten gurur duydum" diyerek yaşıtı birçok kadın oyuncunun bunu yapacak cesareti bulamadığını söyledi. Bu yüzden bu sahnelerde dublör kullanmadığını da belirtti.

10OSCAR ÖDÜLLÜ OYUNCU
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OSCAR ÖDÜLLÜ OYUNCU

Üç kez en iyi yardımcı kadın oyuncu, dört kez de en iyi kadın oyuncu dallarında Oscar adayı gösterildi Kate Winslet. 2009 yılında The Reader (Okuyucu) filmindeki performansıyla kadın oyuncu Oscar'ını kazandı.

11ÜÇ EVLİLİKTEN ÜÇ ÇOCUK
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ÜÇ EVLİLİKTEN ÜÇ ÇOCUK

Üç kez evlenen Kate Winslet'ın her bir evliliğinden birer tane çocuğu bulunuyor.

12GENÇ KUŞAĞIN YILDIZLARINDAN
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GENÇ KUŞAĞIN YILDIZLARINDAN

Winslet'ın Ammonite filmindeki rol arkadaşı Saoirse Ronan ise son dönemin yıldızı yükselen oyuncularından. 26 yaşındaki oyuncu kariyeri boyunca çok sayıda ödül kazandı. Dört kez de Oscar adayı oldu ancak her birinde ödülü başka meslektaşlarına kaptırdı.

13HAYATI FİLME KONU OLDU
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HAYATI FİLME KONU OLDU

Hayatı filme konu olan ve Kate Winslet tarafından canlandırılan Mary Anning, 1799 ile 1847 arasında İngiltere'de yaşadı. 1809 ve 1811 yılları arasında henüz 10-12 yaşlarındayken dinozor kalıntıları keşfetti ve bu kalıntıları bir bütün olarak gün yüzüne çıkardı. Bu fosil bir T-Rex fosilidir. Bu keşfi sayesinde dünyanın ilk paleontolojisti unvanını kazandı.

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