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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 08 Ekim 2020 - 12:48 | 

Annesi nefesini tutarak izledi

Moda dünyasından bir ünlünün kızı daha onun ayak izlerini takip etti ve aynı alanda kariyer yapmaya karar verdi.
Splash News, Mega News Agency

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1DAHA YOLUN BAŞINDA
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DAHA YOLUN BAŞINDA

Üstelik de ilk podyum deneyimini dünyanın önemli moda etkinliklerinden birinde gerçekleştirdi. 

2ÜNLÜ ETKİNLİKTE PODYUMA ÇIKTI
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ÜNLÜ ETKİNLİKTE PODYUMA ÇIKTI

"Moda ikonu" ya da "yaşayan efsane" olarak nitelendirilen bir dönemin ünlü modeli Kate Moss'un kızı Lila, Paris Moda Haftası'nda podyuma çıktı.

3ANNESİNE BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ
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ANNESİNE BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Lila Moss, ünlü bir giyim firmasının yeni koleksiyonunun tanıtıldığı defilede görev aldı. Annesine olan benzerliğiyle dikkat çeken genç kız, podyumda da tam not aldı.

4KAPAK POZU VERDİ
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KAPAK POZU VERDİ

46 yaşındaki Moss'un Jefferson Hack ile ilişkisinden dünyaya gelen Lila Grace Moss, bu yılın ilk döneminde de ünlü bir dergiye kapak pozu vermişti.

5ANNESİNİN HIZLI HAYATI İÇİNDE BÜYÜDÜ
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ANNESİNİN HIZLI HAYATI İÇİNDE BÜYÜDÜ

17 yaşındaki Lila Grace Moss, Kate Moss'un medya patronu Jefferson Hack ile ilişkisinden dünyaya geldi. Annesi ile babası ayrıldıktan sonra da Kate Moss'un hızlı hayatı içinde büyüdü. Lila Grace henüz küçük bir çocukken annesinin Jamie Hince ile evlendiği gün onun nedimelerinden biri olmuştu.

6TANITIM YÜZÜ OLDU
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TANITIM YÜZÜ OLDU

Lila Grace Moss, bir süredir annesinin ajansıyla sözleşme imzaladı ve ünlü bir firmanın tanıtım yüzü oldu.

7TEYZESİ DE MODEL
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TEYZESİ DE MODEL

Genç kız bu şekilde moda dünyasındaki üçüncü Moss olma yolunda da emin adımlarla ilerliyor. Annesi Kate Moss'un yanı sıra teyzesi Lottie Moss da moda dünyasında kariyer yapıyor. Lottie Moss, Kate Moss'un babasının başka bir kadınla evliliğinden dünyaya gelen üvey kardeşi.

8EFSANE MODEM
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EFSANE MODEM

Kate Moss, artık podyumdan emekli olsa da moda dünyasının yaşayan efsanesi olarak nitelendiriliyor.

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