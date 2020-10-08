Annesi nefesini tutarak izledi

Moda dünyasından bir ünlünün kızı daha onun ayak izlerini takip etti ve aynı alanda kariyer yapmaya karar verdi. Splash News, Mega News Agency
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DAHA YOLUN BAŞINDA
Üstelik de ilk podyum deneyimini dünyanın önemli moda etkinliklerinden birinde gerçekleştirdi.
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ÜNLÜ ETKİNLİKTE PODYUMA ÇIKTI
"Moda ikonu" ya da "yaşayan efsane" olarak nitelendirilen bir dönemin ünlü modeli Kate Moss'un kızı Lila, Paris Moda Haftası'nda podyuma çıktı.
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ANNESİNE BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ
Lila Moss, ünlü bir giyim firmasının yeni koleksiyonunun tanıtıldığı defilede görev aldı. Annesine olan benzerliğiyle dikkat çeken genç kız, podyumda da tam not aldı.
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KAPAK POZU VERDİ
46 yaşındaki Moss'un Jefferson Hack ile ilişkisinden dünyaya gelen Lila Grace Moss, bu yılın ilk döneminde de ünlü bir dergiye kapak pozu vermişti.
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ANNESİNİN HIZLI HAYATI İÇİNDE BÜYÜDÜ
17 yaşındaki Lila Grace Moss, Kate Moss'un medya patronu Jefferson Hack ile ilişkisinden dünyaya geldi. Annesi ile babası ayrıldıktan sonra da Kate Moss'un hızlı hayatı içinde büyüdü. Lila Grace henüz küçük bir çocukken annesinin Jamie Hince ile evlendiği gün onun nedimelerinden biri olmuştu.
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TANITIM YÜZÜ OLDU
Lila Grace Moss, bir süredir annesinin ajansıyla sözleşme imzaladı ve ünlü bir firmanın tanıtım yüzü oldu.
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TEYZESİ DE MODEL
Genç kız bu şekilde moda dünyasındaki üçüncü Moss olma yolunda da emin adımlarla ilerliyor. Annesi Kate Moss'un yanı sıra teyzesi Lottie Moss da moda dünyasında kariyer yapıyor. Lottie Moss, Kate Moss'un babasının başka bir kadınla evliliğinden dünyaya gelen üvey kardeşi.
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EFSANE MODEM
Kate Moss, artık podyumdan emekli olsa da moda dünyasının yaşayan efsanesi olarak nitelendiriliyor.