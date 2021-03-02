İnternette çıplak fotoğraflarını satıyormuş

Ünlü modelin kendisiyle meslektaş olan kardeşi, yetişkin sitesinde yarı çıplak pozlarını satması şaşkınlık yarattı.
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ŞAŞKINLIK YARATTI
Moda dünyasının "yaşayan efsanelerinden biri" olarak nitelendirilen Kate Moss'un, kendisi gibi model olan kardeşi Lottie Moss'un, yarı çıplak fotoğraflarını bir yetişkin sitesinde satışa sunduğu ortaya çıktı.
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MOSS'UN 24 YAŞ GENÇ ÜVEY KARDEŞİ
Kate Moss'un, babasının ikinci evliliğinden dünyaya gelen üvey kardeşi 23 yaşındaki Lottie Moss'un bu fotoğraflarının, ayda 14 Sterlin'e üye olunan bir sitede yer aldığı ortaya çıktı. Moss, bazı paylaşımlarında takipçilerini, kendisinin de fotoğraflarının bulunduğu bu üyelikle görülebilen siteye davet ediyor.
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FOTOĞRAFLARI GÖRMEK İÇİN PARALI ÜYELİK GEREKİYOR
Lottie Moss'un üstsüz ya da yarı çıplak pozlarını görmek isteyen üyelerin bunlar için 50 Sterlin ödemesi gerekiyor. İsteyen Moss'a özel olarak mesaj da gönderebiliyor. Söz konusu yetişkin sitesinde Lottie Moss'un bir adet de çıplak videosu bulunuyor. Onu izlemek için ise üyelerin 1000 Sterlin ödemesi gerekiyor.
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BUNU NEDEN YAPTIĞI MERAK UYANDIRDI
Lottie Moss'un bu özelliğinin ortaya çıkmasından sonra ise akıllarda tek bu soru var: Moda dünyasında üvey ablası Kate Moss'un soyadıyla ve onun da desteğiyle bu kadar hızlı adımlarla yükselen genç modelin neden böyle bir yol seçtiği.
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ABLASININ DÜĞÜNÜNDE DİKKAT ÇEKTİ
Lottie Moss, geniş kitlelerin dikkatini ilk kez ablası Kate Moss'un 2011 yılında Jamie Hince ile evlendiği törende dikkat çekmişti. Lottie Moss, o dönemde ablasının nedimesi olarak törende görev almıştı. Daha sonra yine Kate Moss ile Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıya çıktı. Vogu dergisi için bir günlük kaleme alan Lottie Moss, ünlü moda firması tarafından Dior'un da dikkatini çekti.
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ÜVEY ABLA DESTEĞİ
Aslında 1. 68 cm'lik boyu modellik için de kısa sayılan Lottie Moss, buna rağmen moda dünyasında kabul gördü. Ünlü firmaların tanıtım yüzü olarak görev aldı. Moda dünyasında böylesine iyi bir kariyer geliştiren Lottie Moss'un böyle yetişkin sitelerinden maddi gelir elde etmeye çalışması merak uyandırdı.
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ANNESİ NORVEÇLİ
Tam adı Charlotte Moss olan genç model, Kate Moss'un babası Peter ile Norveçli şarkıcı Inger Solnordal'ın evliliğinden 1998 yılında dünyaya geldi. Lottie Moss, 13 yaşındayken ablası Kate'in düğününde nedime olarak dikkat çektikten birkaç yıl sonra moda dünyasına adım attı.