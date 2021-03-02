İnternette çıplak fotoğraflarını satıyormuş

BUNU NEDEN YAPTIĞI MERAK UYANDIRDI Lottie Moss'un bu özelliğinin ortaya çıkmasından sonra ise akıllarda tek bu soru var: Moda dünyasında üvey ablası Kate Moss'un soyadıyla ve onun da desteğiyle bu kadar hızlı adımlarla yükselen genç modelin neden böyle bir yol seçtiği.