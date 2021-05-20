Kate Moss uyku anını gösteren videosunu 17 bin dolara sattı

NFT nedir, nasıl kullanılır? Yeni popüler teknoloji NFT, herhangi bir dijital eserin veya varlığın eşsiz olarak tescillenmesine, bir anlamda tapulanmasına olanak sağlıyor. Non-fungible tokens (değiştirilemez jetonlar) anlamına gelen NFT, bitcoin gibi blockchain altyapısını kullanıyor. İnternette gördüğümüz dijital eserler, videolar, fotoğraflar, hatta tweet’ler tek hale geliyor ve açık arttırmalarda alınıp satılabiliyor.



NFT, blockchain (ya da blok zinciri) teknolojisini kullanarak doğrulanmış bir tür varlık. Blockchain teknolojisi, bir ağ oluşturan bilgisayarların çeşitli alışverişlerin kaydını tutması ve alıcılara hakikilik ve sahiplik kanıtları sunması anlamına geliyor. NFT'yi Bitcoin ya da Ether gibi kısaca kripto para olarak adlandırılan diğer blockchain temelli varlıklardan en önemli özellik, NFT’lerin eşit değer karşılığında başka NFT’lerle değiş tokuş edilmesinin ya da daha küçük değerlere ayrılmasının yani bozdurulmasının mümkün olmaması.