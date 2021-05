Kate Moss uyku anını gösteren videosunu 17 bin dolara sattı

Uyku videosunun bir kısmı With Foundation adlı NFT satış sitesinde yer alsa da görüntünün tamamı, sadece satın alan kişiye verildi.



Bunun dışında Kate Moss’un, Walk With Kate (Kate ile Yürüyüş) ve Drive With Kate (Kate ile Seyahat) adlı iki NFT daha açık artırmaya çıkarılacak. Bu videoların ne kadara değer bulacağı ise şimdiden merak konusu.