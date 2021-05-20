Kate Moss uyku anını gösteren videosunu 17 bin dolara sattı
Dünyaca ünlü model Kate Moss, bir hayır kurumuna bağışlamak üzere, yatakta çekilen uyku anındaki bir videosunu NFT şeklinde satışa çıkardı. Açık artırmayla satılan Kate Moss videosu için bir hayranı tam 17 bin dolar ödedi. Kate Moss uyku videosunun bir kısmı With Foundation adlı NFT satış sitesinde yer alsa da görüntünün tamamı, sadece satın alan kişiye verildi.
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Bir dönemin ünlü süper modeli Kate Moss, sadece bir hayranının görebileceği uyku videosu çekti. Açık artırmayla açık artırmayla satışa çıkarılan video 17 bin dolara satıldı.
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47 yaşındaki Moss, ruh sağlığı hayır kurumu Gurls Talk için açık artırmaya çıkarılan üç NFT çalışmasında yer aldı. Bunlardan biri olan ‘Sleep With Kate’ (Kate ile Uyku) adlı video çalışması, çevrimiçi açık artırmaya çıkarıldı. Dikkat çeken çalışma için Moss'un bir hayranı 5.1699 Ethereum, yani 17 bin dolar ödedi.
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Uyku videosunun bir kısmı With Foundation adlı NFT satış sitesinde yer alsa da görüntünün tamamı, sadece satın alan kişiye verildi.
Bunun dışında Kate Moss’un, Walk With Kate (Kate ile Yürüyüş) ve Drive With Kate (Kate ile Seyahat) adlı iki NFT daha açık artırmaya çıkarılacak. Bu videoların ne kadara değer bulacağı ise şimdiden merak konusu.
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Ünlü model, The Sun gazetesine verdiği röportajda, “Bu çalışmanın ihtiyacı olan başkalarına yardım etmek için kullanılabileceği fikrine de bayıldım. Umarım daha fazlasını kazanabilirim” projeyle ilgili diyerek memnuniyetini belirtti.
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NFT nedir, nasıl kullanılır?
Yeni popüler teknoloji NFT, herhangi bir dijital eserin veya varlığın eşsiz olarak tescillenmesine, bir anlamda tapulanmasına olanak sağlıyor. Non-fungible tokens (değiştirilemez jetonlar) anlamına gelen NFT, bitcoin gibi blockchain altyapısını kullanıyor. İnternette gördüğümüz dijital eserler, videolar, fotoğraflar, hatta tweet’ler tek hale geliyor ve açık arttırmalarda alınıp satılabiliyor.
NFT, blockchain (ya da blok zinciri) teknolojisini kullanarak doğrulanmış bir tür varlık. Blockchain teknolojisi, bir ağ oluşturan bilgisayarların çeşitli alışverişlerin kaydını tutması ve alıcılara hakikilik ve sahiplik kanıtları sunması anlamına geliyor. NFT'yi Bitcoin ya da Ether gibi kısaca kripto para olarak adlandırılan diğer blockchain temelli varlıklardan en önemli özellik, NFT’lerin eşit değer karşılığında başka NFT’lerle değiş tokuş edilmesinin ya da daha küçük değerlere ayrılmasının yani bozdurulmasının mümkün olmaması.