MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriAnne sevgisi!
GeriMagazin Anne sevgisi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 14 Ağustos 2020 - 09:44,

Anne sevgisi!

Ünlü model, yanında sevgilisi ve kızıyla çıktığı yaz tatilini sürdürüyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1TATİLE DEVAM
Abone Olgoogle-news

TATİLE DEVAM

Moda dünyasının "yaşayan efsanesi" olarak nitelendirilen Kate Moss, sevgilisi Nikolai von Bismarck ve kızı Lila Grace ile çıktığı tatili sürdürüyor.

2İSPANYAYA GİTTİLER
Abone Olgoogle-news

İSPANYA'YA GİTTİLER

Koronavirüs karantinası bittikten sonra dinlenmek ve gerilim atmak için İspanya'nın Formentera kasabasını seçen çift, önceki gün de objektiflere takıldı.

3SAKİN TATİL
Abone Olgoogle-news

SAKİN TATİL

46 yaşındaki Moss ile sevgilisi ve kızı geçtiğimiz günlerde de Formentera'da sakin bir yerde deniz keyfi yaparken görüntülendi. 

4PAPARAZZİLERDEN KURTULAMADILAR
Abone Olgoogle-news

PAPARAZZİLERDEN KURTULAMADILAR

Etrafta kimsenin olmamasına güvenen grup, yine de kendilerini adım adım takip eden paparazzilerden kurtulamadı.

5SOSYAL MEDYA SAATİ
Abone Olgoogle-news

SOSYAL MEDYA SAATİ

Kate Moss, bir ara kızı Lila Grace'in cep telefonunda kendisine gösterdiği bazı şeylere bakarak gülümsedi.

6ANNE SEVGİSİ
Abone Olgoogle-news

ANNE SEVGİSİ

Sonra da kendisi gibi modellik alanında kariyer yapan 17 yaşındaki Lila Grace'in yanaklarını okşayarak ona sevgi gösterisinde bulundu.

7
Abone Olgoogle-news

2011 ile 206 arasında müzisyen Jamie Hince ile bir evlilik yapan Kate Moss, bir süredir 33 yaşındaki Nikolai von Bismarck ile birlikte. Moss'un tam adı Nikolai Leopold Archibald Graf von Bismarck-Schönhausen olan sevgilisi, yarı Alman yarı İngiliz bir fotoğrafçı. 

8
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi