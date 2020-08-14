Anne sevgisi!

Ünlü model, yanında sevgilisi ve kızıyla çıktığı yaz tatilini sürdürüyor.
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TATİLE DEVAM
Moda dünyasının "yaşayan efsanesi" olarak nitelendirilen Kate Moss, sevgilisi Nikolai von Bismarck ve kızı Lila Grace ile çıktığı tatili sürdürüyor.
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İSPANYA'YA GİTTİLER
Koronavirüs karantinası bittikten sonra dinlenmek ve gerilim atmak için İspanya'nın Formentera kasabasını seçen çift, önceki gün de objektiflere takıldı.
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SAKİN TATİL
46 yaşındaki Moss ile sevgilisi ve kızı geçtiğimiz günlerde de Formentera'da sakin bir yerde deniz keyfi yaparken görüntülendi.
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PAPARAZZİLERDEN KURTULAMADILAR
Etrafta kimsenin olmamasına güvenen grup, yine de kendilerini adım adım takip eden paparazzilerden kurtulamadı.
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SOSYAL MEDYA SAATİ
Kate Moss, bir ara kızı Lila Grace'in cep telefonunda kendisine gösterdiği bazı şeylere bakarak gülümsedi.
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ANNE SEVGİSİ
Sonra da kendisi gibi modellik alanında kariyer yapan 17 yaşındaki Lila Grace'in yanaklarını okşayarak ona sevgi gösterisinde bulundu.
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2011 ile 206 arasında müzisyen Jamie Hince ile bir evlilik yapan Kate Moss, bir süredir 33 yaşındaki Nikolai von Bismarck ile birlikte. Moss'un tam adı Nikolai Leopold Archibald Graf von Bismarck-Schönhausen olan sevgilisi, yarı Alman yarı İngiliz bir fotoğrafçı.