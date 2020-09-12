Ünlü anneye eleştiri: Buna neden izin verdin!

Moda dünyasının yaşayan efsanesi olarak nitelendirilen ünlü, yetişme çağındaki kızını gece düzenlenen bir partiye götürdü.
Backgrid UK, Splash News, Mega News Agency
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
ÜÇÜ BİRLİKTE GİTTİLER
Moda dünyasının bir dönemine damgasını vuran Kate Moss, önceki gece sevgilisi Kont Nikolai von Bismarck ve kızı Lila Grace ile birlikte, ünlü bir moda firması için çalışan bir tasarımcının doğum günü partisine katıldı.
2
Abone Ol
SEVGİLİSİ DE KIZI DA YANINDA
Londra'da düzenlenen partiye giderken Moss, sevgilisi von Bismarck ve kızı Lila Grace objektiflere takıldı.
3
Abone Ol
TERCİHİ TARTIŞMA YARATTI
Bir süredir gece hayatından ve partilerden olabildiğince uzak duran Moss, beyaz, bol bir elbise giymişti. Kızı ise yarı şeffaf f siyah bir kıyafet tercih etti.
4
Abone Ol
ELEŞTİRİ ALDI
İşte Moss'un 17 yaşındaki kızını bu kıyafetle partiye götürmesi de tartışma yarattı. Birçok kişi Moss'u kızının bu şekilde giyinmesine izin verdiği için eleştirdi.
5
Abone Ol
PARTİ ÇIKIŞI FARKLI BİR ELBİSE GİYDİ
Bazı kullanıcılar, Lila Grace'in kıyafetinin yaşı için uygun olmadığı görüşünü savundu. Lila Grace, partiden çıkarken ise farklı ve daha iddiasız bir kıyafetle görüntülendi.
6
Abone Ol
O DA MODEL OLDU
46 yaşındaki Kate Moss'un medya patronu Jefferson Hack ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Lila Moss, bir süre önce moda dünyasında kariyer yapmaya başladı.
7
Abone Ol
ANNESİNİN HIZLI HAYATI İÇİNDE BÜYÜDÜ
Ünlü dergilere kapak pozu veren Lila Grace, bazı giyim ve kozmetik firmalarının tanıtım yüzü olarak da görev yapıyor. Annesinin soyadını kullanan Lila Grace Moss, Kate Moss'un hızlı hayatı içinde büyüdü.
8
Abone Ol
ANNESİNİN NEDİMESİ OLDU
Lila Grace henüz küçük bir çocukken annesinin Jamie Hince ile evlendiği gün onun nedimelerinden biri olmuştu. Lila Grace Moss, bir süredir annesinin ajansıyla sözleşme imzaladı ve ünlü bir firmanın tanıtım yüzü oldu. Genç kız bu şekilde moda dünyasındaki üçüncü Moss olma yolunda da emin adımlarla ilerliyor.
9
Abone Ol
1990'LARDA ZİRVEDEYDİ
Kate Moss, 1990'lı yıllarda kariyerinin zirvesine yerleşmişti. O dönemin en gözde modellerinden biri olan Cindy Crawford ve Naomi Campbell gibi kıvrımlı modellerin arasında öne çıktı Moss. Aslında ideal olarak kabul edilen ölçülerden uzak görüntüsü, ayrık ve düzeltilmemiş dişleri, çıkık elmacık kemikleri ve zayıflığıyla dikkat çekti.
10
Abone Ol
DİLLERE DESTAN AŞK
Moss, sadece mesleki çalışmalarıyla değil aynı zamanda özel hayatıyla da çok gündemdeydi. Bir dönem Johnny Depp ile yaşadığı aşk hala dillere destan.
11
Abone Ol
BAŞARISIZ EVLİLİK
Moss, 2011 ile 2016 yılları arasında müzisyen Jamie Hince ile evliydi. Evliliğinden önce bir başka müzisyen Pete Doherty ile birlikteliği döneminde çılgın bir hayat sürdü Kate Moss.
12
Abone Ol
SEVGİLİSİ KENDİSİNDEN GENÇ
Bir dönem magazin basınında düzensiz hayatıyla manşetlerde yer alan Kate Moss, bir süredir eskisine oranla daha sakin bir hayat sürüyor.Moss, geçtiğimiz haziran ayında verdiği röportajda artık geceleri en geç 23.00'te yattığını hatta bazen dizi izlerken uyuyakaldığını söylemişti.Sabah 8'de kalkıp yoga yaparak güne başladığını anlatan Moss, Elle dergisine verdiği o röportajda "Gecede 8 saat uyumazsam ertesi gün kendimi kötü hissediyorum" diye konuşmuştu. Kate Moss, bir süredir 33 yaşındaki Nikolai von Bismarck ile geçmiştekilerden çok farklı ve çok daha sakin bir ilişki yaşıyor.