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Haber Giriş: 12 Eylül 2020 - 15:02 | 

Ünlü anneye eleştiri: Buna neden izin verdin!

Moda dünyasının yaşayan efsanesi olarak nitelendirilen ünlü, yetişme çağındaki kızını gece düzenlenen bir partiye götürdü.

Backgrid UK, Splash News, Mega News Agency

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1ÜÇÜ BİRLİKTE GİTTİLER
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ÜÇÜ BİRLİKTE GİTTİLER

Moda dünyasının bir dönemine damgasını vuran Kate Moss, önceki gece sevgilisi Kont Nikolai von Bismarck ve kızı Lila Grace ile birlikte, ünlü bir moda firması için çalışan bir tasarımcının doğum günü partisine katıldı.

2SEVGİLİSİ DE KIZI DA YANINDA
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SEVGİLİSİ DE KIZI DA YANINDA

Londra'da düzenlenen partiye giderken Moss, sevgilisi von Bismarck ve kızı Lila Grace objektiflere takıldı.

3TERCİHİ TARTIŞMA YARATTI
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TERCİHİ TARTIŞMA YARATTI

Bir süredir gece hayatından ve partilerden olabildiğince uzak duran Moss, beyaz, bol bir elbise giymişti. Kızı ise yarı şeffaf f siyah bir kıyafet tercih etti.

4ELEŞTİRİ ALDI
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ELEŞTİRİ ALDI

İşte Moss'un 17 yaşındaki kızını bu kıyafetle partiye götürmesi de tartışma yarattı. Birçok kişi Moss'u kızının bu şekilde giyinmesine izin verdiği için eleştirdi.

5PARTİ ÇIKIŞI FARKLI BİR ELBİSE GİYDİ
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PARTİ ÇIKIŞI FARKLI BİR ELBİSE GİYDİ

Bazı kullanıcılar, Lila Grace'in kıyafetinin yaşı için uygun olmadığı görüşünü savundu. Lila Grace, partiden çıkarken ise farklı ve daha iddiasız bir kıyafetle görüntülendi.

6O DA MODEL OLDU
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O DA MODEL OLDU

46 yaşındaki Kate Moss'un medya patronu Jefferson Hack ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Lila Moss, bir süre önce moda dünyasında kariyer yapmaya başladı.

7ANNESİNİN HIZLI HAYATI İÇİNDE BÜYÜDÜ
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ANNESİNİN HIZLI HAYATI İÇİNDE BÜYÜDÜ

Ünlü dergilere kapak pozu veren Lila Grace, bazı giyim ve kozmetik firmalarının tanıtım yüzü olarak da görev yapıyor. Annesinin soyadını kullanan Lila Grace Moss, Kate Moss'un hızlı hayatı içinde büyüdü.

8ANNESİNİN NEDİMESİ OLDU
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ANNESİNİN NEDİMESİ OLDU

Lila Grace henüz küçük bir çocukken annesinin Jamie Hince ile evlendiği gün onun nedimelerinden biri olmuştu. Lila Grace Moss, bir süredir annesinin ajansıyla sözleşme imzaladı ve ünlü bir firmanın tanıtım yüzü oldu. Genç kız bu şekilde moda dünyasındaki üçüncü Moss olma yolunda da emin adımlarla ilerliyor.

91990LARDA ZİRVEDEYDİ
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1990'LARDA ZİRVEDEYDİ

Kate Moss, 1990'lı yıllarda kariyerinin zirvesine yerleşmişti. O dönemin en gözde modellerinden biri olan Cindy Crawford ve Naomi Campbell gibi kıvrımlı modellerin arasında öne çıktı Moss. Aslında ideal olarak kabul edilen ölçülerden uzak görüntüsü, ayrık ve düzeltilmemiş dişleri, çıkık elmacık kemikleri ve zayıflığıyla dikkat çekti.

10DİLLERE DESTAN AŞK
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DİLLERE DESTAN AŞK

Moss, sadece mesleki çalışmalarıyla değil aynı zamanda özel hayatıyla da çok gündemdeydi. Bir dönem Johnny Depp ile yaşadığı aşk hala dillere destan.

11BAŞARISIZ EVLİLİK
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BAŞARISIZ EVLİLİK

Moss, 2011 ile 2016 yılları arasında müzisyen Jamie Hince ile evliydi. Evliliğinden önce bir başka müzisyen Pete Doherty ile birlikteliği döneminde çılgın bir hayat sürdü Kate Moss.

12SEVGİLİSİ KENDİSİNDEN GENÇ
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SEVGİLİSİ KENDİSİNDEN GENÇ

Bir dönem magazin basınında düzensiz hayatıyla manşetlerde yer alan Kate Moss, bir süredir eskisine oranla daha sakin bir hayat sürüyor.Moss, geçtiğimiz haziran ayında verdiği röportajda artık geceleri en geç 23.00'te yattığını hatta bazen dizi izlerken uyuyakaldığını söylemişti.Sabah 8'de kalkıp yoga yaparak güne başladığını anlatan Moss, Elle dergisine verdiği o röportajda "Gecede 8 saat uyumazsam ertesi gün kendimi kötü hissediyorum" diye konuşmuştu. Kate Moss, bir süredir 33 yaşındaki Nikolai von Bismarck ile geçmiştekilerden çok farklı ve çok daha sakin bir ilişki yaşıyor.

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