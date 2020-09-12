Ünlü anneye eleştiri: Buna neden izin verdin!

SEVGİLİSİ KENDİSİNDEN GENÇ Bir dönem magazin basınında düzensiz hayatıyla manşetlerde yer alan Kate Moss, bir süredir eskisine oranla daha sakin bir hayat sürüyor.Moss, geçtiğimiz haziran ayında verdiği röportajda artık geceleri en geç 23.00'te yattığını hatta bazen dizi izlerken uyuyakaldığını söylemişti.Sabah 8'de kalkıp yoga yaparak güne başladığını anlatan Moss, Elle dergisine verdiği o röportajda "Gecede 8 saat uyumazsam ertesi gün kendimi kötü hissediyorum" diye konuşmuştu. Kate Moss, bir süredir 33 yaşındaki Nikolai von Bismarck ile geçmiştekilerden çok farklı ve çok daha sakin bir ilişki yaşıyor.