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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 16 Aralık 2020 - 17:16 | 

O üç gün yatak odalarını ayırmışlar

Aradan geçen yıllara rağmen birbirlerine aşkları hala canlı olan Prens William ile Kate Middleton, yataklarını mecburen ayırmış.

Backgrid UK, Splash News

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1GELENEĞİ SÜRDÜRDÜLER
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GELENEĞİ SÜRDÜRDÜLER

Üstelik de çift bunu Kraliçe Elizabeth ile Prens Philip'in geleneğini sürdürmek amacıyla yapmış.

2ÜÇ GÜNLÜK GEZİ
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ÜÇ GÜNLÜK GEZİ

Prens William ile Kate Middleton, geçen hafta kraliyet treniyle bir Britanya turuna çıktı.

3TEŞEKKÜR ZİYARETLERİ
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TEŞEKKÜR ZİYARETLERİ

Üç günlük tur kapsamında, koronavirüs salgını sırasında ön cephede mücadele eden sağlık görevlilerini, öğretmenleri ve huzur evi görevlilerini ziyaret eden çift, bu gezi sırasında yataklarını ayırmak zorunda kaldı.

4GEZİNİN PERDE ARKASINI ANLATTI
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GEZİNİN PERDE ARKASINI ANLATTI

Ailenin diğer iki üyesi Prens Harry ile Meghan Markle üzerine Carolyn Durand ile birlikte Finding Freedom adlı kitabı kaleme alan Omid Scobie, katıldığı bir podcast'te, bu gezinin perde arkası ile ilgili bilgiler verdi.

5AYRI YATAKLARDA UYUDULAR
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AYRI YATAKLARDA UYUDULAR

Maggie Rulli'nin de konuk olduğu bu yayında, Scoobie Kate Middleton ile Prens William'ın kraliyet treninde ayrı yataklarda uyumak zorunda kaldıkları anlatıldı.

6TEK KİŞİLİK YATAKLAR
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TEK KİŞİLİK YATAKLAR

Omid Scoobie, dinleyicilere, kraliyet treninde Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Philip'in kendilerine ait ayrı uyku bölümleri olduğunu belirtti.

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Bu tek kişilik yatak odaları nedeniyle Kate Middleton ile Prens William'ın da kendilerine ayrılan bölümlerde ayrı yataklarda uyuduklarını söyledi. Scoobie aynı zamanda çiftin ayrı banyoları kullandıklarını da ekledi.

8KRALİÇE İLE EŞİ HEP AYRI ODALARDA UYUYOR
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KRALİÇE İLE EŞİ HEP AYRI ODALARDA UYUYOR

Kraliçe 2. Elizabeth ile kocası Prens Philip'in günlük hayatlarında da ayrı odalarda uyudukları ve ayrı banyoları kullandıkları biliniyor.

9SÜREGELEN BİR GELENEK
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SÜREGELEN BİR GELENEK

Öte yandan İngiltere'de eski zamanlardan bu yana üst sınıftan çiftlerin ayrı odalarda yatmasının gelenek olduğu, trendeki uyuma koşullarının da buna göre düzenlendiği de belirtiliyor.

10GÜVENLİK NEDENİYLE YORUMU
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GÜVENLİK NEDENİYLE YORUMU

Bu arada bazı başka yorumcular kraliyet treninde çiftlerin ayrı odalarda uyumasının bir güvenlik uygulaması olduğunu da vurguluyor.

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