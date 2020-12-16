O üç gün yatak odalarını ayırmışlar

Üstelik de çift bunu Kraliçe Elizabeth ile Prens Philip'in geleneğini sürdürmek amacıyla yapmış.
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ÜÇ GÜNLÜK GEZİ
Prens William ile Kate Middleton, geçen hafta kraliyet treniyle bir Britanya turuna çıktı.
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TEŞEKKÜR ZİYARETLERİ
Üç günlük tur kapsamında, koronavirüs salgını sırasında ön cephede mücadele eden sağlık görevlilerini, öğretmenleri ve huzur evi görevlilerini ziyaret eden çift, bu gezi sırasında yataklarını ayırmak zorunda kaldı.
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GEZİNİN PERDE ARKASINI ANLATTI
Ailenin diğer iki üyesi Prens Harry ile Meghan Markle üzerine Carolyn Durand ile birlikte Finding Freedom adlı kitabı kaleme alan Omid Scobie, katıldığı bir podcast'te, bu gezinin perde arkası ile ilgili bilgiler verdi.
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AYRI YATAKLARDA UYUDULAR
Maggie Rulli'nin de konuk olduğu bu yayında, Scoobie Kate Middleton ile Prens William'ın kraliyet treninde ayrı yataklarda uyumak zorunda kaldıkları anlatıldı.
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TEK KİŞİLİK YATAKLAR
Omid Scoobie, dinleyicilere, kraliyet treninde Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Philip'in kendilerine ait ayrı uyku bölümleri olduğunu belirtti.
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Bu tek kişilik yatak odaları nedeniyle Kate Middleton ile Prens William'ın da kendilerine ayrılan bölümlerde ayrı yataklarda uyuduklarını söyledi. Scoobie aynı zamanda çiftin ayrı banyoları kullandıklarını da ekledi.
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KRALİÇE İLE EŞİ HEP AYRI ODALARDA UYUYOR
Kraliçe 2. Elizabeth ile kocası Prens Philip'in günlük hayatlarında da ayrı odalarda uyudukları ve ayrı banyoları kullandıkları biliniyor.
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SÜREGELEN BİR GELENEK
Öte yandan İngiltere'de eski zamanlardan bu yana üst sınıftan çiftlerin ayrı odalarda yatmasının gelenek olduğu, trendeki uyuma koşullarının da buna göre düzenlendiği de belirtiliyor.
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GÜVENLİK NEDENİYLE YORUMU
Bu arada bazı başka yorumcular kraliyet treninde çiftlerin ayrı odalarda uyumasının bir güvenlik uygulaması olduğunu da vurguluyor.