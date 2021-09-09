Kate Middleton ve Prens William ortadan kayboldu: Sırra kadem bastılar

BU İDDİANI YALANLADI İşte Kate Middleton'ın uzun süre ortalarda görünmemesini dördüncü kez hamile kalmasına ve yine aynı sağlık sorunuyla boğuşmasına bağlayanlar var. Fakat Kraliyet uzmanı Russell Myers, bu iddiaların büyük olasılıkla doğru olmadığını savundu. Today Australia'ya konuşan Myers, Kate Middleton ile Prens William'ın dördüncü bebeklerini beklemediğini büyük bir olasılıkla tatilde oldukları için uzun süredir ortalarda görünmediklerini ileri sürdü. Uzman, kraliyet çiftinin tatil sırasında görüntülenmemek için basınla bir anlaşma yapmasının yüksek ihtimal olduğunu bu yüzden de Kate ve William ile ilgili herhangi bir haber ya da görüntünün ortaya çıkmadığını savundu.