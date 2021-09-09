FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM, BACKGRID USA, BACKGRID UK, ALAMY
Haber Giriş: 09 Eylül 2021 - 15:33 |
Kate Middleton ve Prens William ortadan kayboldu: Sırra kadem bastılar
Son dönemde ardı ardına gelen büyük ve küçük çaplı skandallarla gündemde olan İngiliz kraliyet ailesinin en göz önünde bulunan üyelerinden ikisi neredeyse iki aydır sırra kadem bastı.
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İDDİALARIN MERKEZİNDE KATE VAR
Pandeminin en yoğun olduğu zamanlarda bile çeşitli etkinliklere katılan Prens William ve Kate Middleton iki ayı aşkın süredir ortalarda görünmüyor. Bunun nedeni de büyük bir merak konusu oldu. Özellikle Kate ile ilgili bölümü.
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HİÇ BU KADAR UZAK KALMAMIŞLARDI
Hatta bu konuda çeşitli spekülasyonlar da ortaya atılıyor. Bunlara arasında bir tanesi var ki hepsini geride bırakıyor. Çocukları George ve Charlotte'un okul açılışlarına bile gitmeyen Kate Middleton, doğum iznine ayrıldığı zamanlar dışında hiç bu kadar uzun süre kameralardan uzak kalmamıştı. Bunun nedeni olarak ortay atılanlar arasında en çok öne çıkan iddia ise Middleton'ın dördüncü bebeğine hamile olduğu.
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EN GÜÇLÜ İDDİA
Kate Middleton'un ortalarda görünmemesini yeniden hamile kalmasına bağlayanlar çoğunlukta. Her üç hamileliğinin ilk dönemlerinde "Hiperemesis gravidarium” adı verilen bir rahatsızlığa yakalanan Middleton o süreçte de fazla kamuoyu karşısına çıkmamıştı.
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HASTANEDEN ÇIKARKEN GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ
Hatta Middleton en büyük oğlu George'a hamileyken bu durum resmi olarak duyurulmadan önce hastaneden çıkarken görüntülenmiş ve sağlığıyla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Fakat sonra çiftin ilk bebeklerini beklediği duyurulmuştu.
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HAMİLEYKEN DE İLK DÖNEMDE ORTADA GÖRÜNMÜYORDU
Hiperemesis gravidarium ya da daha çok sabah saatlerinde ortaya çıktığı için "morning sickness" adı verilen bu durum, her 100 hamile kadından 5 ya da 10'unda görülüyor. Bu hamilelik sırasında normal karşılanan bulantı ve kusmalardan farklı bir durum. Hiperemesis gravidarium rahatsızlığı bulunan hamilelerin hastaneye yatması ve serumla belli maddeleri alması gerekiyor. Bu durum hamileliğin ilerleyen dönemlerinde ortadan kalkıyor.
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BU İDDİANI YALANLADI
İşte Kate Middleton'ın uzun süre ortalarda görünmemesini dördüncü kez hamile kalmasına ve yine aynı sağlık sorunuyla boğuşmasına bağlayanlar var. Fakat Kraliyet uzmanı Russell Myers, bu iddiaların büyük olasılıkla doğru olmadığını savundu. Today Australia'ya konuşan Myers, Kate Middleton ile Prens William'ın dördüncü bebeklerini beklemediğini büyük bir olasılıkla tatilde oldukları için uzun süredir ortalarda görünmediklerini ileri sürdü. Uzman, kraliyet çiftinin tatil sırasında görüntülenmemek için basınla bir anlaşma yapmasının yüksek ihtimal olduğunu bu yüzden de Kate ve William ile ilgili herhangi bir haber ya da görüntünün ortaya çıkmadığını savundu.
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SON OLARAK MAÇ İZLERKEN GÖRÜNTÜLENDİLER
Geçen temmuz ayında Covid 19'lu teması nedeniyle Middleton'ın karantinaya alındığı haberleri basına yansımıştı. Bu yüzden de katılacağı bütün etkinliklerin iptal edildiği açıklanmıştı. Çift, en son 12 Temmuz'da oğulları George birlikte İngiliz milli futbol takımının maçını izlemek için gittikleri Wembley Stadyumu'nda görüntülendi en son.
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Çift sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda da bir süredir kendileri görünmüyor. Middleton'ın fotoğrafının yer aldığı son paylaşım ise 6 Ağustos'ta yapıldı. Fakat bu fotoğrafın da daha önce çekildiği biliniyor.
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KRALİÇE'NİN YANINDA OLDUKLARI İDDİA EDİLDİ
Kraliyet uzmanı Myers, Kate Middleton ile Prens William'ın; hem Harry ile Meghan hem de oğlu Prens Andrew'un karıştığı taciz skandalları yüzünden zor günler geçiren Kraliçe 2. Elizabeth'i İskoçya'daki şatosunda yalnız bırakmamış olabileceklerini de sözlerine ekledi.
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YENİ BEBEK İSTEMİYORLAR
Bu arada özellikle Prens William'ı dördüncü çocuk fikrine sıcak bakmadığı iddiaları bir süre önce basına yansımıştı. Bunun yanı sıra bazı kişiler de artık 40 yaşına gelen Kate Middleton'ın bir kez daha hamile kalmak istemediğini ileri sürüyor.