'Eltiler Savaşı'nda tecrübeli gelin öne geçti

Dünyanın en göz önünde ailesinin üyelerinden biri olmak hiç kolay değil. Hele de birbirinize bir şekilde rakip gösteriliyorsanız ve hayranlarınız bile bu konuda ikiye bölünmüşse.
Backgrid UK, Mega News Agency, Depo Photos
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Bunun en çarpıcı örneklerinden birini de İngiliz kraliyet ailesinin iki gelini, Prens William'ın eşi Kate Middleton ile Prens Harry'nin eşi Meghan Markle yaşıyor. İki kardeş prens yollarını çoktan ayırsalar da artık bambaşka yollarda ilerleseler de bu durum değişmiyor. Saray'ın iki eltisi yine bir alanda karşı karşıya geldi ve Kate Middleton, Meghan Markle'ın önüne geçti. Üstelik çok ilginç bir konuda.
2
Abone Ol
Kate Middleton'ın, geçmişte eşi Prens William'ın annesi Prenses Diana tarafından kullanılan iri safir taşlı nişan yüzüğü, 'Dünyanın en popüler nişan yüzüğü" seçildi.
3
Abone Ol
İki bin yetişkin arasında yapılan çalışmada, artık Kate Middleton'ın parmağını süsleyen bu yüzük en çok oyu aldı. 12 karat oval safir ve etrafını çevreleyen 14 elmas parçadan oluşan bu yüzük altın bir plaka üzerinde duruyor.
4
Abone Ol
İngiltere'de Ulusal Elmas Konseyi tarafından yapılan oylamada ilk olarak Prenses Diana'nın Prens Charles ile nişanlanırken taktığı bu yüzük, oyların yüzde 20'sini altı.
5
Abone Ol
Ankette ikinci sıra ise Meghan Markle'a Prens Harry tarafından nişan hediyesi olarak verilen yüzüğün oldu. Bu yüzükte de Prenses Diana'nın anıları var. Harry, Markle'a evlenme teklif ederken annesinin koleksiyonundan seçtiği parçalarla nişan yüzüğünü tasarladı.
6
Abone Ol
Ulusal Elmas Konseyi'nin anketinde üçüncü sırayı Miley Cyrus'ın Liam Hemsworth ile nişanlandığında taktıı iri taşlı yüzük aldı.
7
Abone Ol
Ancak Chris Hemsworth tarafından Cyrus'a hediye edilen bu nişan yüzüğü çifte pek de mutluluk getirmedi. Genç çift, uzun bir nişanlılık ve kısa bir evliliğin ardından yollarını ayırdı.
8
Abone Ol
Çalışmada dördüncü sırada Justin Bieber'ın eşi Hailey Baldwin Bieber'a verdiği iri elmas taşlı nişan yüzüğü yer alıyor.
9
Abone Ol
Bieber çiftinin hemen ardından en çok beğenilen nişan yüzüğü sıralamasında Beyonce'ye Jay Z tarafından hediye edilen iri taşlı yüzük geliyor.
10
Abone Ol
Onu Elizabeth Taylor'ın göz alıcı elmas nişan yüzüğü ve Cardi B'nin gösterişli yüzüğü izliyor.
11
Abone Ol
İngiliz kraliyet ailesinin iki gelini Kate Middleton ile Meghan Markle ilk günden beri birbirleriyle kıyaslanıyor. Giydikleri kıyafetlerden aile ve toplum içindeki davranışlarına kadar hem de.
12
Abone Ol
Markle'ın Prens Harry ile nişanlandığı ve resmi açıklamada nişan yüzüğünü gözler önüne serdiği andan itibaren de ikisi hakkında çarpıcı bir iddia dolaşıyor.
13
Abone Ol
Bu iddialara göre Middleton'ın parmağından şu ana kadar sadece birkaç kez çıkardığı o gösterişli yüzüğün aslında Meghan Markle'a ait olması gerekiyordu.
14
Abone Ol
Prens William'ın evlenme teklif ettiğinde Middleton'a verdiği, etrafı elmaslarla süslü 12 karatlık oval safir yüzük aslında annesi Prenses Diana'ya ait. Prens Charles nişanlanırken, Diana'ya bu yüzüğü takmıştı. Şimdi ise 300 bin sterlin değerindeki o yüzük Kate Middleton'ın parmağında.
15
Abone Ol
Middleton'ın, yanına taktığı klasik bir alyans ile birlikte kullandığı o yüzük, aslında bugün Meghan Markle'ın parmağını süsleyecekti. Nedenine gelince... İşin burası biraz hüzünlü. Anneleri Prenses Diana'nın ölümünden sonra iki kardeş William ve Harry onun değerli hatıralarını aralarında paylaştırdı. Buckingham Sarayı'nda uzun süre çalışan görevli Paul Burrell'a göre William, annesinin kullandığı ünlü bir markaya ait değerli bir saati seçti. Harry de babası tarafından annesine verilen bu değerli nişan yüzüğünü.
16
Abone Ol
İki kardeş yıllarca bu değerli hatıraları sakladı. William, uzun süredir birlikte olduğu Kate Middleton'a evlenme teklif edeceğini açıkladığı zaman Harry ona bir jest yaptı.
17
Abone Ol
Harry, William'a, Middleton'ı kast ederek "Annemin yüzüğü ona uygun olmaz mı?" diye sordu. William da bunu kabul etti ve iki kardeş annelerinden kalan hatıraları değiştirdi. William, safir yüzüğü aldı, Harry de değerli kol saatini. İşte iki kardeş arasındaki bu değiş- tokuş nedeniyle Diana'nın gösterişli yüzüğü artık Kate Middleton'ın parmağını süslüyor.
18
Abone Ol
Bu arada Harry, Markle'a evlenme teklif ederken annesinin koleksiyonundan seçtiği parçalarla nişan yüzüğünü tasarladı. Harry de Markle'a düğün gününde yine Prenses Diana'ya ait aquamarin yüzüğü hediye etti.