'Eltiler Savaşı'nda tecrübeli gelin öne geçti

Bunun en çarpıcı örneklerinden birini de İngiliz kraliyet ailesinin iki gelini, Prens William'ın eşi Kate Middleton ile Prens Harry'nin eşi Meghan Markle yaşıyor. İki kardeş prens yollarını çoktan ayırsalar da artık bambaşka yollarda ilerleseler de bu durum değişmiyor. Saray'ın iki eltisi yine bir alanda karşı karşıya geldi ve Kate Middleton, Meghan Markle'ın önüne geçti. Üstelik çok ilginç bir konuda.