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AFP, AP, REUTERS, MEGA NEWS AGENCY, ALAMY
Haber Giriş: 24 Mart 2021 - 14:03 | 

Elbisesiyle dosta düşmana mesaj verdi

10 yıl sonra hayatının resmen değiştiği yeri ziyaret etti ve kıyafetiyle bir değil birkaç mesaj verdi.  

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1EVLENDİKLERİ YER AŞI MERKEZİ OLDU

EVLENDİKLERİ YER AŞI MERKEZİ OLDU

İngiliz kraliyet ailesinden ayrılan Prens Harry ile Meghan Markle'ın Oprah Winfrey'e verdiği röportajda "hedefteki isimlerden" biri olan Cambridge Düşesi Catherine ya da basının kullandığı adıyla Kate Middleton, eşi Prens William ile birlikte yaptığı bir ziyarette elbisesiyle çok konuşuldu. Ama bunun nedeni sadece elbisenin, ünlü bir modacının elinden çıkmış olması ya da ona yakışıp yakışmaması değildi.

2BİRBİRLERİNE BAKIŞLARI DİKKAT ÇEKTİ

BİRBİRLERİNE BAKIŞLARI DİKKAT ÇEKTİ

39 yaşındaki üç çocuk annesi Kate Middleton, dün eşi Prens William ile birlikte Westminister Abbey'de kurulan aşı merkezini ziyaret etti. Çift burada görevlilerle sohbet etti ve merkezi gezdi. Bu arada Kate Middleton ile Prens William'ın ziyaret sırasında birbirlerine bakışları da dikkatlerden kaçmadı. Bu durumun bu kadar ilgi çekmesinin nedeni de ziyaret ettikleri mekanla ilgiliydi.

3PERİ MASALININ MERKEZİYDİ

'PERİ MASALININ' MERKEZİYDİ

Kate Middleton ve Prens William, 29 Nisan 2011'de tam da burada, dün ziyaret ettikleri Westminister Abbey'de görkemli ve "modern çağların peri masalı" diye nitelendirilen bir düğünlü hayatlarını birleştirmişti. İşte bu durum nedeniyle, yani Middleton'ın 10 yıl önceki bu büyük güne "selam göndermek" amacıyla kırık beyaz renkte bir kıyafet giydiği ileri sürüldü. Catherine Walker tasarımı kıyafetini de daha önce giydiği toprak rengi ayakkabılar ve çanta ile tamamlamıştı Middleton.

4ELBİSE SEÇİMİ HANGİ MESAJLARI İÇERİYOR

ELBİSE SEÇİMİ HANGİ MESAJLARI İÇERİYOR?

Çiftin ziyareti sırasında Middleton'ın kıyafetinin rengiyle başka bir mesaj verdiği de ileri sürüldü. Bu da hem aile olarak hem de ülkede yaşananlarla ilgili "umut yüklü" bir mesajdı ileri sürülenlere göre. Bunu savunanlara göre Kate Middleton, tercih ettiği bu beyaz renk kıyafetle, bir yıldır ülkesinin ve tüm dünyanın pandemi nedeniyle yaşadığı zorluklara gönderme yaparak bir yandan da "güzel günlerin gelecekte" olduğu umudunu vermeyi amaçlıyordu. 

5HEM ÖZEL HEM AİLEYLE İLGİLİ

HEM ÖZEL HEM AİLEYLE İLGİLİ

Kate Middleton'un, şu anda aşı merkezine dönüştürülen bu mekandaki, yani hayatının aşkı William ile evlendiği yerde verdiği mesajlardan biri de zor günler yaşayan İngiliz kraliyet ailesine yönelikti.  

6HARRY İLE MEGHANIN RÖPORTAJINDA ADI GEÇTİ

HARRY İLE MEGHAN'IN RÖPORTAJINDA ADI GEÇTİ

Markle tarafından "kendisini ağlattığı" ileri sürülen ve yıllarca William'dan evlilik teklifi beklediği için kendisine takılan "bekleyen Katie" lakabı da hatırlatılan Middleton, "sükunetini koruduğu" imajını da verdi bu kıyafetle. Middleton'ın kıyafetini yorumlayanlara göre konumu gereği Markle'ın sözlerine yanıt vermeyecek olan Middleton konuyla ilgili mesajları da bu yolla gözler önüne serdi.

7ESKİ DEFTERLERİ AÇTI

ESKİ DEFTERLERİ AÇTI

Meghan Markle, Oprah Winfrey röportajında, düğünü öncesinde yaşananları ve daha önce basına yansıyan olayları kendi açısından anlatmıştı. "Basın benim Kate'i ağlattığımı ileri sürdü, ama işin aslı düğün öncesi Kate Beni ağlattı" diyen Markle sonra da Middleton'ın kendisinden özür diledeğini ve bir buket çiçek gönderdiğini de anlattı.  Kraliyet ailesi tarafından kendisine ırkçılık yapıldığını savunan Markle "Kate de William'la evlenmek için yıllarca bekledi. Herkes ona "bekleyen Katie" dedi. Bu zalimlikti ama bana yapılan ırkçılıktı, ikisi aynı şey değil" diye konuşmuştu. 

8WILLIAM KIZDI

WILLIAM KIZDI

 Bu arada röportajın ardından Prens William'ın, eşinin adının bu röportajda ve olumsuz bir şekilde geçmesinden rahatsızlık duyduğu haberleri de basına yansıdı. Bunlara göre William, çok değer verdiği ve korumacı bir tutum sergilediği Kate Middleton'ın adının röportajda geçmesine çok kızdı.  Hatta daha önce hiç yapmadığı bir şeyi yapıp, bir ziyaret sırasında bir gazetecinin yanından geçerken kendisine Harry ile Meghan'ın ırkçılıkla ilgili sözlerini hatırlatması üzerine "Biz ırkçı bir aile değiliz" demesinin de bu kızgınlığın bir sonucu olduğu ileri sürüldü. Prens William genellikle bu tür ziyaretlerde konu dışı soruları yanıtlamamasıyla biliniyor.

910 YIL ÖNCE AYNI YERDE EVLENDİLER

10 YIL ÖNCE AYNI YERDE EVLENDİLER

İşte Prens William ile Kate Middleton'ın yaptığı ziyarette, tercih edilen kıyafet rengi üzerine yapılan yorumlar böyle. Biraz da çiftin 10 yıl önce evlendiği o gösterişli töreni hatırlayalım. Prens William ile Kate Middleton, iki kez ayrılıp barıştıkları uzun bir ilişkinin sonundta 29 Nisan 2011'de Westminister Abbey'de görkemli bir törenle hayatlarını birleştirdi.

10TÖRENİ 23 MİLYON KİŞİ İZLEDİ

TÖRENİ 23 MİLYON KİŞİ İZLEDİ

Bu, uzun süre sonra yapılan ve bu kadar ilgi çeken ilk kraliyet düğünüydü. Bir neden de İngiliz kraliyet ailesi gibi katı kuralları olan bir aileye, halktan bir genç kadının resmi olarak katılışıydı. Westminister Abbey'deki o düğün dünyanın dört bir yanında canlı olarak yayınlandı. Düğünü dünya çapında 23 milyon kişi izledi.

11GÖRKEMLİ DÜĞÜN

GÖRKEMLİ DÜĞÜN

Prens William'ın sağdıçlığını kardeşi Harry'nin yaptığı törende Kate Middleton, Alexander Mc Queen’ın baş tasarımcısı Sarah Burton'ın imzasını taşıyan gelinliğiyle göz kamaştırdı. Makyajını kendisinin yaptığı ileri sürülen Middleton, Kraliçe 2. Elizabeth tarafından kendisine ödünç verilen bir tacı taktı. 

12ÜÇ ÇOCUKLARI OLDU

ÜÇ ÇOCUKLARI OLDU

Babası Michael Middleton tarafından mihbara getirilen Kate Middleton'ın baş nedimesi ise kardeşi Pippa idi. Pippa Middleton da o düğünde herkesin dikkatini çekti. Çift o törenin ardından kısa bir süre sonra ilk bebekleri George'u kucaklarına aldı. Ardından Prenses Charlotte ve Prens Louis dünyaya geldi. Prens William, taht için babası Prens Charles'ın ardından geliyor. Tapta çıktığı zaman eşi Kate Middleton, "hükümdar kraliçe" olamayacak ama "kral'ın eşi kraliçe" olarak William'ın yanında yer alacak.

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