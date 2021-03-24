Elbisesiyle dosta düşmana mesaj verdi

WILLIAM KIZDI Bu arada röportajın ardından Prens William'ın, eşinin adının bu röportajda ve olumsuz bir şekilde geçmesinden rahatsızlık duyduğu haberleri de basına yansıdı. Bunlara göre William, çok değer verdiği ve korumacı bir tutum sergilediği Kate Middleton'ın adının röportajda geçmesine çok kızdı. Hatta daha önce hiç yapmadığı bir şeyi yapıp, bir ziyaret sırasında bir gazetecinin yanından geçerken kendisine Harry ile Meghan'ın ırkçılıkla ilgili sözlerini hatırlatması üzerine "Biz ırkçı bir aile değiliz" demesinin de bu kızgınlığın bir sonucu olduğu ileri sürüldü. Prens William genellikle bu tür ziyaretlerde konu dışı soruları yanıtlamamasıyla biliniyor.