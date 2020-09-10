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Hürriyet
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Haber Giriş: 10 Eylül 2020 - 16:12 | 

Düşes de olsa zaman kimseye acımıyor

O tam 9 yıldır bir külkedisi masalının kahramanı... Üzerinde ünlü bir tasarımcının imzasını taşıyan gelinliğiyle Buckingham Sarayı'nın kapısından içeri girdiği günün çok öncesinden beri dünyanın gözleri onun üzerinde.

Splash News, Backgrid UK, Mega NewS Agency

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1DÜNYANIN GÖZÜ ONUN ÜSTÜNDE
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DÜNYANIN GÖZÜ ONUN ÜSTÜNDE

Aşk öyküsü, çocukları, eşi, geleceği bir yana kelimenin tam anlamıyla bir stil ikonu aynı zamanda.

2HEM SEVENLERİ ÇOK HEM ELEŞTİRENLERİ
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HEM SEVENLERİ ÇOK HEM ELEŞTİRENLERİ

Bütün dünyada milyonlarca kadının biraz merakla izlediği Kate Middelton'ın hayatıyla ilgili bir ayrıntı hayranlarına da onu her fırsatta eleştirenlere de dert oldu.

3DAHA 40 YAŞINA BİLE GELMEDİ
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DAHA 40 YAŞINA BİLE GELMEDİ

O ayrıntı, henüz 38 yaşında olan Kate Middleton'ın hızla yaşlanması.

4KIRIŞIKLIKLAR UZAKTAN BİLE DİKKAT ÇEKİYOR
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KIRIŞIKLIKLAR UZAKTAN BİLE DİKKAT ÇEKİYOR

Koronavirüs karantinasından sonra çıktığı ilk resmi görevde de bu konu her zamankinden çok daha fazla gündeme geldi. Çünkü Middleton'ın alnındaki ve göz kenarlarındaki kırışıklıklar uzaktan çekilen fotoğraflarında bile belli oluyordu.

5NEDEN HIZLI YAŞLANIYOR
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NEDEN HIZLI YAŞLANIYOR?

Ama en çok vurgulanan nokta Middleton'ın hayatının dışarıdan görüldüğü gibi olmadığıydı. Hayranlarına göre yaşadığı sarayın yüksek duvarları ardında olup bitenler Kate Middleton'ın erken yaşlanma belirtileri göstermesine neden olmuştu.

6YAPTIRDIĞI ESTETİK UYGULAMALARIN ETKİSİ
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YAPTIRDIĞI ESTETİK UYGULAMALARIN ETKİSİ

Bunun nedeni hakkında birçok teori öne sürüldü. Açık tenli olmanın dezavantajı olarak çabuk yaşlandığı ileri sürüldü. Düzenli olarak estetik uygulamalar yaptırdığı bunların etkisi geçtiğinde gerçeğin ortaya çıktığı konuşuldu.

7GENÇ AŞIKLARDAN ÜÇ ÇOCUKLU EBEVEYNLERE
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GENÇ AŞIKLARDAN ÜÇ ÇOCUKLU EBEVEYNLERE

Gelin Kate Middleton'ın henüz İngiliz kraliyet ailesine gelin gitmeden önceki hallerini hatırlayalım. Bir yandan da hem Kate Middleton'ın hem de eşi Prens William'ın üniversiteli sevgililerden üç çocuklu anne- babalara dönüşürken geçirdikleri değişime bir bakalım.

8ARKA ARKAYA ÜÇ ÇOCUK
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ARKA ARKAYA ÜÇ ÇOCUK

 Hayranları "taht telaşıyla" arka arkaya üç çocuk dünya getiren Düşes'in sahip olduğu bütün imkanlara rağmen gerilimden etkilendiğini ileri sürdü. Özellikle de Meghan Markle'ın gelişiyle bu gerilimin ikiye katlandığını ileri sürenler de oldu.

9AİLEDE GERİLİM EKSİK OLMUYOR
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AİLEDE GERİLİM EKSİK OLMUYOR

Dışarıdan nasıl görünürse görünsün, bu hayatı elde etmek için kaç yıl beklemiş olursa olsun, Middleton'ın, sorumluluklarının ve aile geriliminin etkisiyle çok çabuk yaşlandığını savundu çok sayıda hayranı. İngiliz kraliyet ailesinin gelinleri Kate Middleton ile Meghan Markle arasındaki gerilimi artık bütün dünya biliyor. Üstelik iki genç kadın akla gelebilecek hemen her açıdan da acımasızca mercek altına alınıp kıyaslanıyor.

10ELTİSİYLE KIYASLANDI
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ELTİSİYLE KIYASLANDI

En ilginç ve aynı zamanda Markle'ın lehine kıyaslamalardan biri de güzellik ve cilt bakımı uzmanları tarafından yapıldı. Her ikisi de 37 yaşında olan Kate Middleton ve Meghan Markle arasındaki bu karşılaştırma iki düşesin yaşlanma süreciyle ilgili.

11AŞIRI ZAYIFLIĞIN ETKİSİ
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AŞIRI ZAYIFLIĞIN ETKİSİ

Bir süredir aşırı zayıflık nedeniyle yaşından daha büyük göründüğü konuşulan Kate Middleton ile Markle'ı kıyaslayan uzmanlar yaşlanma konusunda hangisinin daha şanslı olduğunu değerlendirdi. Uzmanlara göre bu konuda şanssız olan taraf Kate Middleton. Yani üç çocuk annesi Düşes Kate, eltisine oranla kendine daha fazla özen göstermek zorunda.

12AÇIK TEN DEZAVANTAJ OLABİLİR
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AÇIK TEN DEZAVANTAJ OLABİLİR

Uzmanlara göre bunun nedeni de Middleton'ın daha açık tenli olması ve cildinin Markle'a göre daha kuru yapısı. Bu nedenle Kate Middleton'ın cildine yıllar ilerledikçe daha büyük özen göstermesi gerekiyor. 

13UZMANLAR DEĞERLENDİRDİ
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UZMANLAR DEĞERLENDİRDİ

Güzellik ve cilt bakımı uzmanlarının değerlendirmesine göre Meghan Markle bu konuda eltisine göre daha şanslı. Bunun en önemli nedeni ise teninin rengi. Yağlı bir cilt yapısı olan Markle'ın bunun yardımıyla daha yavaş yaşlanacağını öngörüyor uzmanlar.

14BİRAZ KİLO ALSA
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BİRAZ KİLO ALSA

Uzun süredir Kate Middleton'ın olduğundan daha yaşlı göründüğü konuşuluyordu. Bunun nedeniyle ilgili de çeşitli olasılıklar ortaya atılıyordu. Bir süredir özellikle alnındaki çizgileri yok etmek için botoks yaptırdığı ileri sürülen Middleton'ın yaşından daha büyük görünmesinin en önemli sebebi fazla zayıf olması ileri sürülenlere göre.

15FORMA GİRMEK İÇİN AŞIRIYA GİTTİ İDDİASI
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FORMA GİRMEK İÇİN AŞIRIYA GİTTİ İDDİASI

Bu görüşü savunanlara göre Middleton özellikle de doğumlarından sonra diyet yaparken aşırıya kaçtı. Bu da onun yaşlı görünmesine sebep oluyor.  Buna ek alarak giyim tarzının buna yol açtığını söyleyenler de var. Middleton'ın konumu gereği takip etmek zorunda kaldığı giyim tarzı onun enerjik bir genç kadın gibi görünmesinin önündeki en büyük engellerden biri.

16BU OLANLAR HAYATIN NORMAL AKIŞI
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BU OLANLAR HAYATIN NORMAL AKIŞI

Düşes'in görüntüsü ile ilgili daha ilginç görüşler de var. Bunlara göre Middleton öyle "genç" bir kadın değil. 30'u geçen herkes gibi o da tam bir yetişkin.

17ÜÇ ÇOCUKLU ANNE OLMAK ZOR
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ÜÇ ÇOCUKLU ANNE OLMAK ZOR

Üç çocuğu ve üstesinden gelmek zorunda olduğu sorumlulukları var.Bu yüzden o da herkes gibi zaman zaman kötü gününde olabiliyor. Bu ruh hali de onun olduğundan daha yaşlı görünmesine sebep oluyor. 

18HAMİLELİKLERİNDE DAHA SAĞLIKLI GÖRÜNÜYORDU
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HAMİLELİKLERİNDE DAHA SAĞLIKLI GÖRÜNÜYORDU

Birçok kişiye göre de Kate Middleton biraz daha kilo alırsa daha iyi görünecek. Buna kanıt olarak da hamilelik dönemlerinde birkaç kilo aldığı dönemler örnek gösteriliyor.

19ZAMAN ONUN İÇİN DE GEÇİYOR
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ZAMAN ONUN İÇİN DE GEÇİYOR

Öyle ya da böyle dünyanın en zengin ailelerinden birinin gelini olan, elinin altında her tür imkanı olan Kate Middleton bile henüz 40'lı yaşlara bile gelmemesine rağmen geçip giden zamandan nasibini alıyor.

20EŞİ DE SAÇLARINI KAYBETTİ
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EŞİ DE SAÇLARINI KAYBETTİ

Elbette sadece o değil eşi William da aradan geçen zaman içinde değişti. Belki onun cildi değişmedi ama sadece 9 yıl içinde yaşadığı saç kaybı göz ardı edilemeyecek türden.

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