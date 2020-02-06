Kate Middleton 3 yaşındaki Annabel'den özür diledi
İngiliz kraliyet ailesinin en gözde üyesi haline gelen Cambridge Düşesi Kate Middleton, önceki gün eşi Prens William ile birlikte Swansea'ye bir ziyarette bulundu. Burada kendisini karşılayanlar arasında bulunan küçük bir kızla arasında geçen diyalog ise olay oldu.
AFP, AP, REUTERS
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38 yaşındaki üç çocuk annesi Middleton, kendisini selamlayanların yanına yaklaşarak onlarla sohbet etti.
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Bu arada Rhian Castello adlı genç kadın da kızı Annabel ile birlikte o kalabalığın arasındaydı. Elinde oyuncak ayısıyla kendisini selamlayan 3 yaşındaki Annabel'i gören Kate Middleton küçük kızın yanına eğilip sohbet etmeye başladı.
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Annabel, Middleton'a "Sen ne biçim prensessin. Cinderella'ya benzediğini sanıyordum" dedi. Bunun üzerine Düşes Kate Middleton küçük kıza "Bugün güzel bir elbise giymeyip seni yanılttığım için özür dilerim" dedi.
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Küçük kızın annesi "Kızım peri masallarına, Cinderella'ya hayran. Bugün de gerçek bir prenses göreceği için heyecanlıydı" dedi.
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Küçük Annabel'in annesi daha sonra kızının Kate Middleton'dan çok hoşlandığını belirtti.
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Kızının 10 yıl sonra bu olayı hatırladığında nasıl harika bir karşılaşma olacağını düşündüğünü de sözlerine ekledi.