Kırmızı elbise ortalığı karıştırdı: Ne çok kıskanç var burada!
78'inci Venedik Film Festivali ilk haftasını geride bıraktı. Bir yandan iddialı filmler salonları renklendirirken bir yandan da kırmızı halıda şıklık yarışı yaşanıyor. Gelin, geçtiğimiz hafta sonu galası yapılan filmlere ve bu filmlerin gala gecelerinde kırmızı halıya çıkan yıldızların kıyafetlerine bir bakalım. Ve elbette bu yıldızlardan biri üzerinden çıkan tartışmalara.
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Hafta sonu galası yapılan filmlerden biri Mona Lisa And The Blood Moon'du. Yönetmenliğini Ana Lily Amirpour'un üstlendiği filmin yılrısı Kate Hudson da Venedik'te hem beğenilerin hem de tartışmaların ilgi odağı oldu. Hudson'ın bu kadar konuşulmasının nedeni ise filmin gündüz düzenlenen basın toplantısı ile akşam yapılan galasındaki görüntüsüydü.
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Hudson'ın yanı sıra Zac Efron, Jeon Jong Seo ve Ed Skrein'in da rol aldığı filmin gündüz düzenlenen basın toplantısına bej rengi, uzun bir elbise ile katıldı üç çocuk annesi Kate Hudson.
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O etkinlikte dikkati çeken noktalardan biri de saçlarının boyu oldu. Ünlü oyuncu Goldi Hawn'ın Bill Hudson ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Kate Hudson, gündüz etkinliğinde ilginç kıyafetiyle beğeni topladı. Gala için yaptığı giysi tercihi ise kelimenin tam anlamıyla olay oldu.
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42 yaşındaki Kate Hudson, gala gecesi göğüs kısmı şeffaf kırmızı bir elbise giydi. Bu iddialı seçimi de onu tartışmaların merkezine taşıdı. Elbette Hudson'ın bu elbiseyi rahatça giyebilmek için izlediği ilginç yöntem de gözden kaçmadı.
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Kate Hudson, göğüs kısmı şeffaf olan kırmızı elbiseyi rahatça taşıyabilmek için gala için o kısacık zamanda "saçlarını uzattı." Güzel oyuncu bunun için de kaynak yöntemini kullandı. Böylece yeri geldiğinde uzun saçlarını elbisenin ön kısmına getirerek başına gelebilecek herhangi bir olumsuzluğu engellemeye çalıştı. Bu konuda da başarılı oldu.
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Hudson'ın bu iddialı kıyafet seçimi ise sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bazı kullanıcılar, Hudson'ın yaş aldıkça bu şekilde iddialı giyinmesini olumlu karşılamadıklarını ifade etti. Bazıları da bunun "ucuz" bir görüntü olduğunu savundu.
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Bir kullanıcı da "Kate Hudson'ı kendisinden daha fazla kimse sevmiyor" diye ilginç bir yorum yaptı. Bir başka kullanıcı "kadınlar kendilerinin cinsel obje olarak görülmesini istemiyor. Ama kendi kendilerini bu şekilde gösteriyorlar" diye yazarak görüşünü belirtti.
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Hudson'ın bu görüntüsünü gayet güzel bulan da vardı. Bunu savunanlar yıldızın kıyafetinin kendisine yakıştığını belirterek aksi görüş bildirenleri "kıskanç" diyerek nitelendirdi.
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Kate Hudson daha önce de festival kapsamındaki bir etkinliğe yine iddialı bir elbiseyle katılmıştı. Düzenli olarak spor yapan Hudson bunun sonucunda ortaya çıkan görüntüsünü de bu iddialı kıyafetlerle gözler önüne seriyor.
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Hafta sonu galalarında kırmızı halıdaki yıldızlardan biri de Charlotte Gainsbourg oldu. Oyuncu, her zamanki tarzından ödün vermedi.
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Ruth Wilson, tepeden tırnağa siyahlar giydi.
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Anya Taylor Joy eski Holllwood'u cazibesini kırmızı halıya taşıdı.
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Jüri üyelerinden Sarah Gadon siyah giyen ünlülerden.
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Lorenzo Zurzolo, kadınların baskın olduğu kırmızı halıda ilginç kıyafetiyle dikkat çeken erkek konuklardan oldu.
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Magdalane Ghenea kırmızı halının iddialı konukları arasındaydı.