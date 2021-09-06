Kırmızı elbise ortalığı karıştırdı: Ne çok kıskanç var burada!

Kate Hudson, göğüs kısmı şeffaf olan kırmızı elbiseyi rahatça taşıyabilmek için gala için o kısacık zamanda "saçlarını uzattı." Güzel oyuncu bunun için de kaynak yöntemini kullandı. Böylece yeri geldiğinde uzun saçlarını elbisenin ön kısmına getirerek başına gelebilecek herhangi bir olumsuzluğu engellemeye çalıştı. Bu konuda da başarılı oldu.