Kate Bosworth ve Michael Polish evliliği bitti: Ayrılık pozu kafa karıştırdı

' SON YEMEĞİN OLDUĞUNU BİLSEN BİLE..." Kate Bosworth, mesajına "Başlangıçlar, aşkın en güzel parçasıdır. Havai fişekler, mıknatıslar, asilik ve cazibe" yazarak sürdürdü. Bosworth paylaşımında şu satırlara yer verdi: "Aşık olduğun zaman birisiyle bir hamburgeri paylaşırsın ve bunun son yemeğin olduuğnu bilsen de mutlulukla yersin. Müzik kutusunda mükemmel bir şarkı seçersin ve o kişiyle daha dakikalar önce tanışmış olsan bile sanki onu yıllardır tanıyormuş gibi hissederek dans edersin."