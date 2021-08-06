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FOTOĞRALAR: INSTAGRAM, BACKGRID USA
Haber Giriş: 06 Ağustos 2021 - 13:42 | 

Kate Bosworth ve Michael Polish evliliği bitti: Ayrılık pozu kafa karıştırdı

Ünlü yıldız, 8 yıllık evliliğinin bittiğini kafa karıştıran bir paylaşımla duyurdu.

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1ŞİİRSEL BİR METİN EŞLİĞİNDE

ŞİİRSEL BİR METİN EŞLİĞİNDE

Hollywood'un güzel yıldızlarından Kate Bosworth, sekiz yıldır evli olduğu Michael Polish ile yollarını ayırmaya karar verdiklerini sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

2BU POZ KAFA KARIŞTIRDI

BU POZ KAFA KARIŞTIRDI

38 yaşındaki Bosworth, bu duyuru için seçtiği siyah- beyaz fotoğrafla da bir yandan kafaları karıştırırdı. Bosworth ve Polish'in birbirlerini öperken çekilen bu fotoğrafları, bazıları tarafından "ayrılsalar da dost kalmaya karar verdiler" şeklinde yorumlandı.

3ORTAK İMZA

ORTAK İMZA

Kate Bosworth, ayrılığı duyurduğu paylaşımına Big Sur adlı 2011 tarihli bir filmden alıntıyla başladı. Daha sonra da hem kendisinin hem de Michael Polish'in adını yazarak bitirdiği uzun, şiirsel bir metine yer verdi sosyal medya hesabında. 

4 SON YEMEĞİN OLDUĞUNU BİLSEN BİLE...

' SON YEMEĞİN OLDUĞUNU BİLSEN BİLE..."

Kate Bosworth, mesajına "Başlangıçlar, aşkın en güzel parçasıdır. Havai fişekler, mıknatıslar, asilik ve cazibe" yazarak sürdürdü. Bosworth paylaşımında şu satırlara yer verdi: "Aşık olduğun zaman birisiyle bir hamburgeri paylaşırsın ve bunun son yemeğin olduuğnu bilsen de mutlulukla yersin. Müzik kutusunda mükemmel bir şarkı seçersin ve o kişiyle daha dakikalar önce tanışmış olsan bile sanki onu yıllardır tanıyormuş gibi hissederek dans edersin."

5GÖZLERİMİZ DAHA DERİN BAKIYOR BİRBİRİNE

'GÖZLERİMİZ DAHA DERİN BAKIYOR BİRBİRİNE'

Bosworth bu yazdıklarının bazılarına tuhaf, bazılarına da romantik geliyor olabileceğini belirttiği paylaşımına şöyle devam etti "Michael ve ben 10 yıldan fazla bir zamandır her zaman aşkı seçtik. Düğün günümüzde parmaklarımızı birbirimize doladığımız gibi bugün de sımsıkı el ele tutuşuyoruz. Gözlerimiz birbirine daha derinden, cesaretle bakıyor."

6ARAMIZDAKİ BAĞ KOLAY KOLAY KAYBOLMAZ

'ARAMIZDAKİ BAĞ KOLAY KOLAY KAYBOLMAZ"

"Birbirimizden ayrılma sürecinde artık aşkımızın asla bitmeyeceğini kabul ettik. Aramızdaki bağlantı öyle kolay kolay yok olmaz. Aşk derinleşir, kalpler büyür."

7BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM

BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM

Bosworth, uzun metninde Michael Polish ile ortak projelere hazırlandıklarını da belirterek satırlarını "aşkı bu şekilde deneyimlemenin kendileri için bir onur olduğunun" altını çizdi.

8ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ

ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ

"Bir şeyin sonuna ulaştığınızda ne olur... Biz sadece bir başlangıçtayız" diyerek mesajı sonlandırdı. Kate Bosworth'un bu sevgi dolu ayrılık duyurusuna ünlü ve ünsüz takipçilerinden de çok sayıda yorum geldi. 

92013TE EVLENDİLER

2013'TE EVLENDİLER

 Michael Polish ile Kate Bosworth, birlikte çalıştıkları Big Sur adlı filmin setinde tanışmıştı. 2011 yılında başlayan birliktelik evliliğe uzanmıştı. 31 Agustos 2013'te evlenen çiftin ortak çocuğu bulunmuyor. Fakat Bosworth, 50 yaşındaki Polish'in eski evliliğinden olan çocuklarıyla da iyi geçiniyordu. 

10HETEROKROMİLİ GÜZEL

"HETEROKROMİ'Lİ GÜZEL"

Heterokromi iridyum'lu yani iki gözünün rengi birbirinden farklı olmasıyla tanınan Bosworth, kariyerindeki en önemli çıkışını The Horse Whisperer adlı filmle yaptı. Ardından da Blue Crush, Superman Returns gibi yapımlar için kamera karşısına geçti. 2000'li yılların başında 'dünyanın en seksi kadınları' listelerinde sık sık yer alan Bosworth, bazı kozmetik ürünlerin tanıtım yüzü olarak da görev yapıyor. 

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