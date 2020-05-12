Katar Havayolları sağlık çalışanları için ücretsiz uçak bileti dağıtıyor
Salgın evresinde gösterdikleri ve göstermeye devam ettikleri çabalar dolayısıyla ücretsiz uçak bileti sağlayarak sağlık çalışanlarına teşekkür etmek isteyen Katar Hava Yolları, 100 bin ücretsiz uçak biletini erişime açtı. Qatar Airways uçuş noktalarında geçerli olmak kaydıyla 100 bin adet uçak biletini satışa sunan hava yolu firması, iki adete kadar ücretsiz gidiş geliş sağlıyor. Peki, Katar Havayolları (Qatar Airways) sağlık çalışanları için ücretsiz uçak bileti nasıl alınır? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Uluslararası hava yolu firması Qatar Airways, sağlık çalışanları için ücretsiz uçak bileti hizmetini erişime açtı. 100 bin adet ücretsiz uçak biletini belirli koşullar dahilinde ücretsiz olarak dağıtacak olan Katar Havayolları, 12-18 Mayıs tarihleri arasında geçerli olan bu imkan hakkında detayları açıkladı. Peki, Katar Havayolları ücretsiz uçak bileti nasıl alınır ve şartları nelerdir? İşte, binlerce sağlık çalışanının başvuruda bulunabileceği ücretsiz uçak bileti için detaylı bilgiler
KATAR HAVAYOLLARI ÜCRETSİZ UÇAK BİLETİ
Katar Havayolları ücretsiz bilet imkanını şu sözlerle duyurdu;
“Bu zamana kadar gerekli bakım ve sağlık hizmetlerini sağlayarak desteğinizi gösterdiğiniz için teşekkür ederiz.
Cesaretli ve özverili sağlık çalışanlarına Qatar Airways uçuş noktalarında geçerli* 100.000 adet ücretsiz Economy Class uçak bileti sunuyoruz.
• Bir yol arkadaşınızla birlikte hak ettiğiniz mükemmel tatili planlamanız ve hayalinizdeki yeri ziyaret etmeniz için iki adete kadar ücretsiz gidiş-dönüş uçak bileti
• Hamad Uluslararası Havalimanı'nda bulunan Qatar Duty Free satış noktalarında %35 indirim
*Şartlar ve koşullar vardır. Günlük sınırlı sayıda promosyon kodu verilmektedir. Geçerli bir sağlık mesleği seçmelisiniz ve seyahat esnasında sağlık çalışanı kimliğinizi sunmalısınız.”
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÜCRETSİZ UÇAK BİLETİ İÇİN ŞARTLAR NELER?
Bu promosyon yalnızca tıbbi ön cephe uzmanları tarafından kullanılabilir. Uygun sağlık meslekleri aşağıdakilerle sınırlıdır: Doktor, Pratisyen Hekim, Hemşire, Paramedik, Laboratuvar Teknisyeni, Klinik Araştırmacı, Eczacı.
Orijinal tıbbi kimliğin kalkış sırasında havaalanı check-in masasında ibraz edilmesi zorunludur ve teklif kayıt formunda sunulduğu gibi mesleği açıkça belirtmelidir. Fotoğraf veya kimlik fotokopisi kabul edilmeyecektir.
Herhangi bir yolcunun pasaport belgelerine ek olarak gerekli orijinal kimliği/tıbbi lisans ibraz etmemesi halinde uçağa alınmayacaktır.
Katılımcılar 18 yaş ve üstü olmalıdır.
Sağlık çalışanının uygun koşulları sağlayamaması halinde, refakatçi de check-in için kabul edilmeyecektir.
Qatar Airways, işlem sırasında yanlış tanımlama veya hileli faaliyetlerden şüpheleniliyorsa, önceden bildirmeksizin herhangi bir rezervasyonu iptal etme hakkını saklı tutar.
KOŞULLAR NELER OLACAK?
Teklif geçerlilik süresi: 12-18 Mayıs 2020
Promosyon kodu rezervasyon süresi: 12 Mayıs - 28 Kasım 2020
Seyahat süresi: 26 Mayıs - 10 Aralık 2020 (son seyahat)
Promosyon kodu yalnızca Economy Class biletleri için geçerlidir.
Bilet ücreti ve ek ücretlerden feragat edilmekle birlikte, vergiler yolcu tarafından ödenecektir.
Promosyon kodu, sağlık personeli ve refakatçi için en fazla iki yetişkin bileti (12 yaş üstü) için ve tek bir rezervasyon için geçerlidir.
Uygun sağlık profesyonelleri, kampanya dönemi boyunca bir rezervasyon hakkına sahip olacaktır. Birden fazla rezervasyon yapılırsa, ilk rezervasyon saklanır ve sonraki rezervasyonlar otomatik olarak iptal edilir.
Rezervasyonlar kalkıştan en az 14 gün önce yapılmalıdır.
Biletler 100.000 adet ile sınırlıdır ve ilk gelen ilk hizmet alır esasına göre kullanılabilir. Günlük kod tahsisi teklif süresi boyunca ülkeye göre dağıtılacaktır.