Katar Havayolları sağlık çalışanları için ücretsiz uçak bileti dağıtıyor

KOŞULLAR NELER OLACAK?

Teklif geçerlilik süresi: 12-18 Mayıs 2020





Promosyon kodu rezervasyon süresi: 12 Mayıs - 28 Kasım 2020





Seyahat süresi: 26 Mayıs - 10 Aralık 2020 (son seyahat)





Promosyon kodu yalnızca Economy Class biletleri için geçerlidir.





Bilet ücreti ve ek ücretlerden feragat edilmekle birlikte, vergiler yolcu tarafından ödenecektir.





Promosyon kodu, sağlık personeli ve refakatçi için en fazla iki yetişkin bileti (12 yaş üstü) için ve tek bir rezervasyon için geçerlidir.





Uygun sağlık profesyonelleri, kampanya dönemi boyunca bir rezervasyon hakkına sahip olacaktır. Birden fazla rezervasyon yapılırsa, ilk rezervasyon saklanır ve sonraki rezervasyonlar otomatik olarak iptal edilir.





Rezervasyonlar kalkıştan en az 14 gün önce yapılmalıdır.





Biletler 100.000 adet ile sınırlıdır ve ilk gelen ilk hizmet alır esasına göre kullanılabilir. Günlük kod tahsisi teklif süresi boyunca ülkeye göre dağıtılacaktır.





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