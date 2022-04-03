Kastamonu’da eriyen kar suları elektrik direğini yıktı, araçlar mahsur kaldı, yollar kapandı

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Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde Zarbana Çayı, eriyen kar suları sebebiyle taşma noktasına geldi. Çayda suların yükselmesi neticesinde elektrik direği yıkıldı, köyler elektriksiz kaldı. Dere kenarındaki elektrik direğinin yıkılma anı görüntülendi. Görüntüleri çeken kişinin 'Gidiyor, gitti, geçmiş olsun' dediği duyuldu. Suların yükselmesi sebebiyle yolda bazı araçlar da mahsur kaldı, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Köy yolu selden kapanınca öğrenciler velileriyle birlikte dağlık ve ormanlık alanda yaklaşık 5 kilometre yürüyerek köylerine ulaştı.