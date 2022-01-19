Kastamonu ve Çankırı'da yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Kastamonu ve Çankırı kar tatili bilgileri!

Kastamonu ve Çankırı yarın okullar tatil mi sorusu okulların son haftasında öğrenci, öğretmen ve velilerin gündeminde yer alıyor. Önceki gün şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun meydana gelmemesi için valilik 55 ilde okullarda tatil kararı almıştı. Son dakika karara göre yarın Kastamonu’da iki gündür etkili olan kar yağışı sebebiyle 16 ilçede eğitime 1 gün daha ara verildi. Peki, yoğun kar yağışının beklendiği illerden Kastamonu ve Çankırı'da yarın okullar tatil mi? Gözler 20 Ocak Kastamonu ve Çankırı kar tatili açıklamasında!