Kastamonu ve Çankırı'da yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Kastamonu ve Çankırı kar tatili bilgileri!

Kastamonu ve Çankırı yarın okullar tatil mi sorusu okulların son haftasında öğrenci, öğretmen ve velilerin gündeminde yer alıyor. Önceki gün şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun meydana gelmemesi için valilik 55 ilde okullarda tatil kararı almıştı. Son dakika karara göre yarın Kastamonu’da iki gündür etkili olan kar yağışı sebebiyle 16 ilçede eğitime 1 gün daha ara verildi. Peki, yoğun kar yağışının beklendiği illerden Kastamonu ve Çankırı'da yarın okullar tatil mi? Gözler 20 Ocak Kastamonu ve Çankırı kar tatili açıklamasında!
Kastamonu’da soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürüyor. Hava şartları sebebi ile Kastamonu’nun 16 ilçesinde eğitime 20 Ocak Perşembe günü 1 günlük ara verildi. Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, Abana, Ağlı, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Devrekani, Doğanyurt, Hanönü, Küre, İhsangazi, İnebolu, Şenpazar, Taşköprü, Tosya ve Pınarbaşı ilçelerindeki tüm okulların 20 Ocak Perşembe günü de tatil edildiği duyuruldu.
Kastamonu kent merkezi ile Araç, Tosya ve Seydiler ilçelerinde eğitim ve öğretimin devam edeceği kaydedildi. Eğitime ara verilen ilçelerce engelli ve hamile personellerin de idari izinli sayılacağı belirtildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü`nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş ve Kurşunlu ilçelerinde tüm kademelerin, Ilgaz ilçesinde ise taşımalı eğitim ve taşımalı özel eğitim verilen okulların bugün (19 Ocak) tatil edildiği belirtilmişti. 20 Ocak Perşembe günü içinse Çankırı için herhangi bir kar tatili açıklaması şuanlık bulunmuyor. Yeni açıklamalar geldiğinde haberimizde paylaşmış olacağız.