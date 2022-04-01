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KASTAMONU İMSAKİYE 2022: Kastamonu'da sahur saat kaçta? İşte sahur ve iftar vakitleri

#Kastamonu#Kastamonu İmsakiye#Kastamonu Sahur

Kastamonu İmsakiyesi içerisinde iftar ve sahur vakitleri yayımlandı. Kastamonu’da sahur ve iftar saat kaçta? sorusu farz olan oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Ramazan ayının ilk orucu 2 Nisan’da tutulacak. Bu akşam kılınacak olan teravih namazının ardından sahur için heyecan başlayacak. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan alınan bilgilere göre Kastamonu sahur ve iftar vakitleri bilgisini yer aldığı 2022 imsakiye bilgileri

1/3KASTAMONU İMSAKİYE 2022: Kastamonuda sahur saat kaçta İşte sahur ve iftar vakitleri

Kastamonu iftar ve sahur saatleri Merkez, Cide, Tosya başta olmak üzere tüm Kastamonu ilçelerinde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ramazan ayının ilk orucu 2 Nisan’da tutulacak. Diyanet Ramazan İmsakiyesi içerisinde il il sahur ve iftar saatleri yayımlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2022 Kastamonu imsakiye detayları kapsamında ilk sahur saatleri ile birlikte iftar saat kaçta yapılacak sorusu da yanıt buldu.

2/3RAMAZAN 2022 KASTAMONU İMSAKİYE BİLGİLERİ-İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK

RAMAZAN 2022 KASTAMONU İMSAKİYE BİLGİLERİ-İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK?

GünTarihSabahAkşam (İftar)
102 Nisan06:2019:17
203 Nisan06:1819:18
304 Nisan06:1719:19
405 Nisan06:1519:20
506 Nisan06:1319:22
607 Nisan06:1219:23
708 Nisan06:1019:24
809 Nisan06:0819:25
910 Nisan06:0719:26
1011 Nisan06:0519:27
1112 Nisan06:0419:28
1213 Nisan06:0219:29
1314 Nisan06:0019:30
1415 Nisan05:5919:31
1516 Nisan05:5719:32


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3/3KASTAMONU İMSAKİYE 2022: Kastamonuda sahur saat kaçta İşte sahur ve iftar vakitleri

Ramazan ayında hızlı yemek yemenin sağlığa zararlı olduğunu ve istenmeyen sindirim problemlerini yanında getirebileceğini ifade eden Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Diyetisyeni Melek Atabey, vatandaşlara beslenme tavsiyelerinde bulundu.

Diyetisyen Melek Atabey, Ramazan ayına yönelik sağlıklı beslenme konusunda önemli önerilerde bulundu. Ramazan ayı boyunca tatlı tüketim miktarına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Atabey, çorba sonrası mola verilmesi gerektiğini söyledi. Çok hızlı yemek yemenin sindirim problemlerini beraberinde getirdiğini söyleyen Atabey, “Bir anda çok fazla yemek çok hızlı yemek, bol su içmek ya da az su içmek, aniden yemek gibi problemler bir takım sindirim sorunları beraberinde getirebilir. İlk önerim iftarda öncelikle bir bardak suyla iftarımızı açtıktan sonra, bir hurma ya da bir zeytin yemek çok iyi bir seçenek. Kan şekerimiz biraz dengeye gelmiş olacaktır. Ardından da çok baharatlı olmayan bir çorbayla iftarımıza devam etmek gayet iyi bir tercihtir. Çorba midemize yumuşak bir geçiş sağlar, hazımsızlığımızı önler, kan şekerimizi dengeye getirir. Bu hurma, su, çorbadan sonra dikkat etmenizi istediğimiz bir nokta var ki o da 15 dakikalık bir mola vermek, kan şekerimizin ani yükselmesini önlemek bazı sağlık problemlerinden kaçınmak adına çorbanızı içtikten sonra yaklaşık 10-15 dakika bir ara vermenizi rica ediyoruz. Sonrasında da tüm gün süren 15-16 saatlik açlığın üzerine de gerekli olan protein ihtiyacını karşılayacağız. Et yemeği olabilir ya da bir sebze yemeği yanına yoğurt tercih edilebilir proteinden zenginleştirilmek amacıyla, bir kuru bakla yemeği olabilir. Sebze yemeği tercih edecekseniz yanına mutlaka yoğurt tüketin” ifadelerini kullandı.

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