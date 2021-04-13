Kastamonu iftar vakti: Kastamonu iftar saati kaçta ve akşam ezanı ne zaman? 2021 imsakiyesi
Kastamonu iftar saati ve akşam ezanı vakti gündemde yer alıyor. Ramazan ayının ilk orucunu tutan Müslümanlar heyecanla iftar vaktini beklemeye başladılar. 2021 yılında 13 Nisan’da başlayan on bir ayın sultanı ramazan ayı boyunca oruç tutulacak. Peki, Kastamonu iftar ve akşam ezanı saat kaçta? İşte Diyanet İmsakiyesine göre imsak ve iftar saatleri
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Kastamonu iftar vakti, 2021 yılı Diyanet Ramazan İmsakiyesi ile açıklandı. Üç ayların sonuncusu olan ramazan ayı, şaban ayının ardından başladı. İlk oruç için 12 Nisan gecesi sahura kalkıldı. Ramazan ayının ilk orucunu tutan vatandaşlar iftar vaktini beklemeye başladılar. Kastamonu'da bugün iftar saati 19:29 olarak açıklandı. İşte Ramazan İmsakiyesine göre gün gün saatler
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KASTAMONU'DA İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?
Kastamonu'da bugün iftar saati 19:29 olarak açıklandı. Ramazan ayının ikinci orucu için imsak vakti ise 04:28 olacak.