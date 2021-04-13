MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKastamonu iftar vakti: Kastamonu iftar saati kaçta ve akşam ezanı ne zaman? 2021 imsakiyesi
GeriGündem Kastamonu iftar vakti: Kastamonu iftar saati kaçta ve akşam ezanı ne zaman? 2021 imsakiyesi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 13 Nisan 2021 - 15:51 | 

Kastamonu iftar vakti: Kastamonu iftar saati kaçta ve akşam ezanı ne zaman? 2021 imsakiyesi

Kastamonu iftar saati ve akşam ezanı vakti gündemde yer alıyor. Ramazan ayının ilk orucunu tutan Müslümanlar heyecanla iftar vaktini beklemeye başladılar. 2021 yılında 13 Nisan’da başlayan on bir ayın sultanı ramazan ayı boyunca oruç tutulacak. Peki, Kastamonu iftar ve akşam ezanı saat kaçta? İşte Diyanet İmsakiyesine göre imsak ve iftar saatleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Kastamonu iftar vakti, 2021 yılı Diyanet Ramazan İmsakiyesi ile açıklandı. Üç ayların sonuncusu olan ramazan ayı, şaban ayının ardından başladı. İlk oruç için 12 Nisan gecesi sahura kalkıldı. Ramazan ayının ilk orucunu tutan vatandaşlar iftar vaktini beklemeye başladılar. Kastamonu'da bugün iftar saati 19:29 olarak açıklandı. İşte Ramazan İmsakiyesine göre gün gün saatler

2KASTAMONUDA İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA

KASTAMONU'DA İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

Kastamonu'da bugün iftar saati 19:29 olarak açıklandı. Ramazan ayının ikinci orucu için imsak vakti ise 04:28 olacak.

KASTAMONU İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

3İFTAR DUASI

İFTAR DUASI

Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü, ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü.

4İFTAR DUASININ ANLAMI

İFTAR DUASININ ANLAMI

Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi