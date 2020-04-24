Kastamonu iftar vakti 2020: Kastamonu’da iftar ve sahur saat kaçta?
Kastamonu iftar vakti araştırılıyor. Kastamonu iftar ve sahur ne zaman? Kardeşlik ikliminin dört bir yanı sardığı, birlik ve beraberliğin arttığı on bir ayın sultanı ramazan ayında Müslümanlar bolca ibadet ediyorlar. Kastamonu’da ilk imsak 04:08’de yapıldı. Peki iftar saat kaçta yapılacak? İşte Kastamonu imsakiyesine göre imsak ve sahur vakitleri…
Kastamonu İmsakiye bilgileri içerisinde yer alan iftar, akşam ezanı, imsak ve sahur saatleri araştırılıyor. Kardeşlik ikliminin dört bir yanı sardığı, birlik ve beraberliğin arttığı, bolca ibadet edilen on bir ayın sultanı ramazan ayı idrak edilemeye başlandı. Müslümanlar arefe günü de dahil olmak üzere bayrama kadar oruç tutacaklar. İlk orucu tutan vatandaşlar sahur ve iftar saatlerine yoğun ilgi gösteriyorlar. İşte Kastamonu İmsakiyesine göre sahur ve iftar vakitleri…
KASTAMONU'DA İLK İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?
Kastamonu iftar vakti 19:41 olarak açıklandı.
Ramazan ayı boyunca tutulacak olan oruçların gün gün imsak ve iftar vakitlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
KASTAMONU İFTAR VE SAHUR SAATLERİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:08
|19:41
|21:11*
|2
|25.04.2020
|04:06
|19:43
|21:13
|3
|26.04.2020
|04:05
|19:44
|21:14
|4
|27.04.2020
|04:03
|19:45
|21:16
|5
|28.04.2020
|04:01
|19:46
|21:17
|6
|29.04.2020
|03:59
|19:47
|21:19
|7
|30.04.2020
|03:57
|19:48
|21:20
|8
|01.05.2020
|03:55
|19:49
|21:22
|9
|02.05.2020
|03:53
|19:50
|21:23
|10
|03.05.2020
|03:52
|19:51
|21:25
|11
|04.05.2020
|03:50
|19:52
|21:26
|12
|05.05.2020
|03:48
|19:53
|21:28
|13
|06.05.2020
|03:46
|19:54
|21:30
|14
|07.05.2020
|03:44
|19:55
|21:31
|15
|08.05.2020
|03:43
|19:56
|21:33
|16
|09.05.2020
|03:41
|19:57
|21:34
|17
|10.05.2020
|03:39
|19:58
|21:36
|18
|11.05.2020
|03:38
|20:00
|21:37
|19
|12.05.2020
|03:36
|20:01
|21:39
|20
|13.05.2020
|03:34
|20:02
|21:40
|21
|14.05.2020
|03:33
|20:03
|21:42
|22
|15.05.2020
|03:31
|20:04
|21:44
|23
|16.05.2020
|03:30
|20:05
|21:45
|24
|17.05.2020
|03:28
|20:06
|21:47
|25
|18.05.2020
|03:27
|20:07
|21:48
|26
|19.05.2020
|03:25
|20:07
|21:50**
|27
|20.05.2020
|03:24
|20:08
|21:51
|28
|21.05.2020
|03:22
|20:09
|21:52
|29
|22.05.2020
|03:21
|20:10
|21:54
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