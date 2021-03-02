Kastamonu, Çankırı ve Çorum'da okullar açılacak mı? MEB'den illere göre yüz yüze eğitim açıklaması
Kabine Toplantısı sonrası okullar açılacak mı, sorusunun yanıtı belli oldu. Koronavirüs kısıtlamaları ile ilgili normalleşme takvimini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlkokullardaki 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır" ifadelerini kullandı. Yüz yüze eğitimin detayları MEB'den gelen yazılı açıklama ile netleşti. Buna göre 2 Mart Salı günü itibarıyla tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitime başlanacak. Düşük ve orta riskli illerde yüz yüze eğitim okul öncesi kurumlarda tam zamanlı olacak. İşte, Kastamonu, Çankırı ve Çorum'da okulların durumu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Okulların durumu Kastamonu, Çankırı ve Çorum'da Kabine Toplantısı sonrası belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen açıklamada kademeli eğitimde okula başlayacak sınıflar belirlendi. Alınan karar kapsamında düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde yüz yüze eğitim gerçekleştirilecektir. Kastamonu, Çankırı ve Çorum ise orta riskli iller arasında yer alıyor.
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Kastamonu, Çankırı ve Çorum'da okullar açılacak mı?
Kastamonu, Çankırı ve Çorum orta riskli iller arasında yer almasından dolayı tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde yüz yüze eğitim başlayacak.
Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime;
Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,
İlkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada iki (2) gün,
Ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) günOrtaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,
Lise hazırlık 9. 10. 11. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,
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Lise 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime başlanacaktır.
Yüksek ve çok yüksek riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime;
Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,
İlkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,
sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,
sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak başlanacaktır. Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayacaktır.
Tüm okul kademeleri ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime 2 Mart Salı gününden itibaren başlanacaktır.
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Liselerdeki sınavlar 8 Mart Pazartesi gününden itibaren tüm illerimizde salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze gerçekleştirilecektir.
Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir.
Yüz yüze eğitim kapsamı dışındaki uygulamalarda uzaktan eğitime devam edilecektir. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir."