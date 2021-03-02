Kastamonu, Çankırı ve Çorum'da okullar açılacak mı? MEB'den illere göre yüz yüze eğitim açıklaması

Lise 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime başlanacaktır.



Yüksek ve çok yüksek riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime;



Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,



İlkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,



sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,



sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak başlanacaktır. Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayacaktır.



Tüm okul kademeleri ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime 2 Mart Salı gününden itibaren başlanacaktır.