Kasım tatili ne zaman başlayacak? İşte 2020-2021 ara tatil takvimi!
'Kasım ara tatili ne zaman başlayacak?' sorusunun cevabı merak konusu olmaya devam ediyor. Okullarda ilk yarı dönemin uzaktan eğitimle ilerlemesiyle beraber ara tatiller takvimi merak konusu oldu. 2020-2021 eğitim döneminde, eğitim hayatına farklı kademelerde devam eden milyonlarca öğrenci kasım ve nisan aylarında yapılması planlanan ara tatillerden ilki için geri sayıma başladı. Peki, kasım ara tatili ne zaman?
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Ekim ayına girilmesiyle birlikte, bu yıl ikinci kez uygulanacak ara tatiller hakkında araştırmalar hız kazandı. Ders ve sınav temposuna birkaç günlüğüne ara verecek öğrenciler, ara tatilin tam olarak hangi tarihte başlayacağını öğrenmek istiyor. İşte, 2020 kasım ara tatilinin başlayacağı o tarih...
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YENİ EĞİTİM YILI ARA TATİL TAKVİMİ
Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek.
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Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.
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Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.
Ayrıca takvimde öğrencilerin bir önceki eğitim ve öğretim yılına dair eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına ilişkin eğitim programının, 2020-2021 ders yılıyla ilişkilendirildiği ve bu eğitim öğretim yılının bir parçası olarak planlandığı belirtildi. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ise 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak.