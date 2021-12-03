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HaberlerEkonomi HaberleriKasım enflasyon verisi saat kaçta açıklanacak? TEFE-TÜFE verileri dakikalar sonra duyurulacak...
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Ekonomi
Haber Giriş: 03 Aralık 2021 - 09:34 | 

Kasım enflasyon verisi saat kaçta açıklanacak? TEFE-TÜFE verileri dakikalar sonra duyurulacak...

Milyonların gözü, enflasyon verilerinin belli olacağı saatte . Milyonlarca emekli, memur ve kiracıyı ilgilendiren kasım ayı enflasyon verileri haftanın son günü 3 Aralık Cuma günü kamuoyuyla paylaşılacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon verileriyle aralık ayı kira artış oranı da netleşmiş olacak. Peki, kasım Kasım enflasyon verisi saat kaçta açıklanacak? Aralık ayı kira artış oranı nasıl belirlenecek?

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1
Enflasyon verileri için nefesler tutuldu. Aralık ayının gelmesiyle birlikte gözler kasım ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Kasım ayı enflasyon rakamları, kira artış oranı, memur ve asgari ücret zammı gibi konularda da belirleyici olacak. Yıllık takvim doğrultusunda 2021’in sondan bir önceki enflasyon rakamları aralık ayının ilk haftasında belli olacak. 2021 Kasım ayı enflasyon oranı, 3 Aralık 2021 Cuma günü saat 10'00da açıklanacak.
2
Enflasyon ekimde yüzde 2,39 artarken yıllık bazda yüzde 19,89 oldu. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 19,89, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 46,31 oldu.
3ENFLASYON VE KİRA ARTIŞ ORANI İLİŞKİSİ

ENFLASYON VE KİRA ARTIŞ ORANI İLİŞKİSİ

Konutlarda kira artışı, bir önceki kira yılının Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’ndeki (Yİ-ÜFE) artış oranını geçmeyecek şekilde hesaplanıyor.
4
Ev sahipleri kiralık evlerinin zam oranında ÜFE değerini geçemiyor ve kira zamlarında ÜFE’nin son 12 aylık ortalaması baz alınıyor. Bu rakam, ev sahibi ve kiracılar için kira bedellerindeki artış oranının yasal üst sınırı olarak kabul ediliyor
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