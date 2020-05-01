Kasım celbi ne zaman terhis olacak? Terhisler ne zaman başlayacak?
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Corona virüsünün ülkemizde yayılmasını önlemek adına aldığı tedbirler kapsamından 2019 Kasım döneminde silahaltına alınan binlerce askerin terhis işlemini dondurmuştu. Askerlik süresi, uzayan binlerce asker ve asker yakını bu gelişmenin ardından terhis tarihi araştırmalarına hız verdi. Peki, kasım celbi ne zaman terhis olacak? Terhisler ne zaman başlayacak?
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Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde celp ve terhislerin ertelenmesinin ardından, askerler ve ailelerinin terhis tarihine yönelik araştırmaları hız kazandı. Mayıs ayının gelmesiyle araştırmalarına hız veren vatandaşlar, konuya dair bilgi almak adına internetteki araştırmalarını yoğunlaştırdı. İşte, 'Kasım celbi ne zaman terhis olacak?' sorusunun yanıtı...
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, koronavirüs salgınıyla mücadelede girilen kritik süreçte alınan tüm tedbirlere rağmen celp ve terhislerin bu aşamada yapılmasının Mehmetçik, toplum ve TSK için risk oluşturduğunu, bu nedenle nisan ayındaki celp işleminin ertelenmesi ile Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay uzatılmasına yönelik çalışma içinde olduklarını açıklamıştı.
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Uygulamaya yönelik Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak hayata geçerken özellikle silahlı kuvvetler ile ilgili sivil toplum kuruluşlarından karara yönelik destek geldi.
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TERHİSLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?Kasım celp döneminde askere alınan askerlerin ne zaman terhis edileceği tam olarak net değil. Ancak, terhis erteleme kararı 15 Nisan'da alınmıştı, bu bilgilerden yola çıkarak 1 aylık sürenin Mayıs'ın 15'i gibi dolacağı ve terhislerin başlayabileceği söylenebilir.
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Konuya ilişkin resmi açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.