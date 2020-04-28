Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) koronavirüsün yayılmasını engellemek için terhis ve celp işlemlerini bir ay erteleme kararı almıştı. Jandarma dahil 53 bin askerin celbi bir ay ertelendi. Kasım 2019’da silah altına alınan ve vatani görevini tamamlayan 66 bin asker de bir ay fazladan kışlada kalacak. Peki, Kasım celbinde askere gidenler ne zaman terhis olacak?
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Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yaşanan kritik süreçte Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde celp ve terhislerin ertelenmesinin ardından, askerler ve ailelerinin terhis tarihine yönelik araştırmaları hız kazandı. İşte, 'Kasım celbi ne zaman terhis olacak?' sorusunun yanıtı...
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, koronavirüs salgınıyla mücadelede girilen kritik süreçte alınan tüm tedbirlere rağmen celp ve terhislerin bu aşamada yapılmasının Mehmetçik, toplum ve TSK için risk oluşturduğunu, bu nedenle nisan ayındaki celp işleminin ertelenmesi ile Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay uzatılmasına yönelik çalışma içinde olduklarını açıklamıştı.
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Uygulamaya yönelik Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak hayata geçerken özellikle silahlı kuvvetler ile ilgili sivil toplum kuruluşlarından karara yönelik destek geldi.
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TERHİSLER NE ZAMAN?
Kasım celp döneminde askere alınan askerlerin ne zaman terhis edileceği tam olarak net değil. Ancak, terhis erteleme kararı 15 Nisan'da alınmıştı, bu bilgilerden yola çıkarak 1 aylık sürenin Mayıs'ın 15'i gibi dolacağı ve terhislerin başlayabileceği söylenebilir.
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Konuya ilişkin resmi açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.