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Hürriyet
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Haber Giriş: 08 Kasım 2020 - 18:57 | 

Kasım burs ve kredi ödemeleri ne zaman başlayacak? Bakanlık tarih verdi!

KYK'dan aylık burs ve kredi desteği alan yüz binlerce öğrenci, kasım ayı ödemelerine odaklandı. Kurumun bu ayki hak edilen ödemeleri ne zaman yapacağını merak eden üniversiteliler araştırmalarına hız verdi. Peki, Kasım ayı KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman başlayacak?

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Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, kasım ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. İşte, konuya dair tüm ayrıntılar...

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Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ödemelerin 6-10 Kasım tarihlerinde TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını ifade etti.

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TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Kasım, "2" olanlar 7 Kasım, "4" olanlar 8 Kasım, "6" olanlar 9 Kasım, "8" olanlar ise 10 Kasım’da ödemelerini alabilecek.

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