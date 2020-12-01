Kasım ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Ücretsiz izin desteği sorgulama

Nakdi ücret desteği son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Bir milyon 976 bin kişiye sağlanan ücretsiz izin desteği, Cumhurbaşkanı kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak 2 ay daha uzatılmıştı. İşveren tarafından ücretsiz izne çıkarılan kişilere verilen nakdi ücret desteğinin aralık ayında ödenmesi bekleniyor. İşte, nakdi ücret desteği ödemeleriyle ilgili detaylar.