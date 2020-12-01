Kasım ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Ücretsiz izin desteği sorgulama
Nakdi ücret desteği ödemeleri çalışanların gündeminde yer almaya devam ediyor. Koronavirüs pandemisinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen nakdi ücret desteği her ay vatandaşların banka hesaplarına ya da PTT aracılığı ile ödeniyor. Geçtiğimiz haftalarda uzatılması kararlaştırılan nakdi ücret ödemesi e devlet üzerinden sorgulanacak. Peki, kasım ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? İşte, 2020 ücretsiz izin desteği sorgulama ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Nakdi ücret desteği son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Bir milyon 976 bin kişiye sağlanan ücretsiz izin desteği, Cumhurbaşkanı kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak 2 ay daha uzatılmıştı. İşveren tarafından ücretsiz izne çıkarılan kişilere verilen nakdi ücret desteğinin aralık ayında ödenmesi bekleniyor. İşte, nakdi ücret desteği ödemeleriyle ilgili detaylar.
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NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekim ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9 Kasım’da başlayacağını duyurmuştu. "Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 9 ve 10 Kasım tarihinde yapılacak." ifadesini kullanan Selçuk, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatmıştı.
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Kasım ayı nakdi ücret desteği ödeme tarihi ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Ödemelerin Aralık ayının ilk haftasında yapılması tahmin ediliyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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NAKDİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?
Ücretsiz izin desteği sorgulama ekranı için İŞKUR giriş bilgileri ya da E-Devlet şifresine sahip olmak yeterli. İlk kez e Devlet şifresi alacakların ise PTT’ye başvurması gerekiyor. Nakdi destek ödeme bilgilerini sorgulamak için E-Devlet girişi yapan vatandaşlar, aşağıdaki linke tıklayarak işlemlerini sorgulama işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor.