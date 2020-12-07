Gündem Haber Giriş: 07 Aralık 2020 - 16:33 | 07 Aralık 2020 - 16:33

Kasım ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Bakan tarih verdi!

Ücretsiz izne ayrılan, Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanmamış olan ve yaşlılık aylığı almayan işçilere yönelik ödenen nakdi ücret desteğinde, 2020 Kasım ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki, nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?