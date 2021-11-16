Kasım ayı faiz kararının açıklanacağı hafta geldi: Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, ayın kaçında?
Kasım ayı faiz kararının açıklanacağı hafta geldi çattı. Yurt içi piyasalar, Merkez Bankası tarafından belirlenecek faiz kararıyla yeniden hareketlenecek. TCBM'nin bu yıl için belirlediği takvime göre, kasım ayı faiz kararı bu hafta içerisinde açıklanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, gerçekleştirdiği son iki PPK toplantısında politika faizini düşürme kararı vermişti. Peki, Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, ayın kaçında?
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TCMB Para Politikası Kurulu, 18 Kasım Perşembe günü toplanacak. Karar aynı gün saat 14.00’te açıklanacak.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), ekim ayında gerçekleşen toplantıda düşüş kararı almıştı.
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TCMB'den yapılan Ekim ayı faiz kararına ilişkin açıklamada; "Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirmiştir. Bu çerçevede politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 16 olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, arz yönlü arızi unsurlardan kaynaklı olarak politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığı Kurul tarafından değerlendirilmiştir " denilmişti.