Kasım ayı enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte tarih ve saat bilgisi

Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki ayın enflasyon rakamlarını açıklıyor. Bu rakamlara göre de birçok zam oranı belli oluyor. Şimdi ise Kasım ayına ait güncel enflasyon rakamlarının açıklanılmasına odaklanıldı. İşte, Kasım enflasyon verilerinde son durum...