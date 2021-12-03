Kasım ayı enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte tarih ve saat bilgisi
Kasım ayı enflasyon oranı için geri sayım başladı. Enflasyon oranı her ayın başında açıklanıyor. Bir önceki ayın TEFE, TÜFE oranları bu açıklama ile beraber duyuruluyor. Gözler şimdi geçtiğimiz Kasım ayına ait rakamlarda. Peki, Kasım ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?
Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki ayın enflasyon rakamlarını açıklıyor. Bu rakamlara göre de birçok zam oranı belli oluyor. Şimdi ise Kasım ayına ait güncel enflasyon rakamlarının açıklanılmasına odaklanıldı. İşte, Kasım enflasyon verilerinde son durum...