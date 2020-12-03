Kasım ayı enflasyon oranı memur zammı yeni yılda maaşlara yansıyacak. Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme dolayısıyla 2020’nin ikinci altı ayı için yüzde 4 zam yapılmıştı. Bu döneme ilişkin enflasyon farkı ocak ayında maaşa yansıtılacak. Peki, Kasım ayı enflasyon oranı memur zammı ile maaşlara nasıl yansıyacak? İşte, o konuda bazı bilgiler