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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 03 Aralık 2020 - 11:47 | 

Kasım ayı enflasyon oranı memur zammı ile maaşlara nasıl yansıyacak?

Kasım ayı enflasyon oranı belli olmasının ardından memur zammı ile gündemde geldi. Son 6 aylık enflasyon oranı durumuna göre belirlenen memur zammı, maaşlara da orantısal olarak yansıyacak. Yeni yıl itibariyle geçerli olacak olan memur maaş zammı, enflasyon oranına göre memur emeklisi, Bağkur ve SSK emeklisi için farklı zam oranı anlamına gelecek. Peki, Kasım ayı enflasyon oranı memur zammı ile maaşlara nasıl yansıyacak? İşte, merak edilen o detaylar

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Kasım ayı enflasyon oranı memur zammı yeni yılda maaşlara yansıyacak. Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme dolayısıyla 2020’nin ikinci altı ayı için yüzde 4 zam yapılmıştı. Bu döneme ilişkin enflasyon farkı ocak ayında maaşa yansıtılacak. Peki, Kasım ayı enflasyon oranı memur zammı ile maaşlara nasıl yansıyacak? İşte, o konuda bazı bilgiler

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Memurlara 2021 yılının ilk 6 ayı için ocakta yüzde 3 de toplu sözleşme zammı ödenecek. Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon farkı da bu zamma eklenecek.

Kasım sonu itibariyle yıllık enflasyon yüzde 14,03 olurken, temmuz-kasım arasında enflasyon yüzde 7 olarak gerçekleşti.

3MEMURA YÜZDE 3 ZAM
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MEMURA YÜZDE 3 ZAM

Memur ve memur emeklileri bugünkü enflasyon rakamları baz alındığında yüzde 4'lük sözleşme zammına ek olarak yüzde 3,02'lik enflasyon zammı alacak.

4SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE YÜZDE 7 ZAM
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SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE YÜZDE 7 ZAM

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de ocak ayında yüzde 7 zam imkanı ortaya çıktı.

5KESİN ZAM ORANI 4 OCAKTA BELLİ OLACAK
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KESİN ZAM ORANI 4 OCAK'TA BELLİ OLACAK

Zam oranında kesin rakam aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 Ocak'ta belli olacak.

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