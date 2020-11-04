Kasım ara tatili ne zaman? Okullarda ara tatil olacak mı? Bakan Selçuk'tan açıklama
Ara tatil tarihleri gündemde yer alan konular arasında bulunuyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında bir süredir devam eden uzaktan eğitimde haftanın belirli günleri olacak şekilde kademeli şekilde yüz yüze eğitime geçiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce yayımlanan takvim içerisinde ara tatil tarihleri duyurulmuştu. Peki kasım ara tatili olacak mı, ne zaman? İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklama
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Kasım ara tatili için geri sayım başladı. Okullarda her dönemde ara tatiller yapılıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında 2020-2021 eğitim öğretim döneminde koronavirüs nedeni ile aşamalı şekilde yüz yüze eğitime geçilmesinin ardından gözler tatil tarihlerine çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ‘Kasım ayında ara tatil verilmesi düşünülüyor mu?’ sorusunu yanıtladı. İşte MEB takvimine göre ara tatil tarihi ve Bakan Selçuk tarafından yapılan açıklama
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre birinci dönem ara tatili ise 16 Kasım’da başlayacak ve 20 Kasım'da sona erecek.
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BU YIL ARA TATİL OLACAK MI?
Ekim ayında konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Kasım ayında ara tatil verilmesi düşünülüyor mu?" sorusuna, "Biz ilk önce olağan durumu dikkate alırız, sonrasında hatırlarsanız senaryolar içerisinde salgının seyrine bağlı olarak ara tatillerin eğitim için kullanılıp kullanılmayacağı, ya da hafta sonlarında eğitim olup olmayacağı konusunda ucu açık bir senaryodan söz etmiştik. Biz bugünlerde de, önümüzdeki haftalarda da bu seyre bakıp nasıl gittiğini dikkate alarak bilimsel verileri dikkate alarak ara tatilde eğitim yapılıp yapılmayacağı ya da hafta sonu cumartesi günü yapılıp yapılmayacağı konusunda da net bilgileri paylaşacağız ama şu haliyle böyle bir çalışmamız şu anda yok." cevabını verdi.