Kasım ara tatili ne zaman? İşte ilk ara tatil tarihi
Okullarda ilk dönemin başlamasıyla beraber ara tatiller takvimi merak konusu oldu. 2021-2022 eğitim döneminde, eğitim hayatına farklı kademelerde devam eden milyonlarca öğrenci kasım ve nisan aylarında yapılması planlanan ara tatillerden ilki için geri sayıma başladı. Peki, kasım ara tatili ne zaman?
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'Kasım ara tatili ne zaman başlayacak?' sorusunun cevabı merak konusu olmaya devam ediyor. Öğrenciler, ara tatilin tam olarak hangi tarihte başlayacağını öğrenmek istiyor. İşte, 2021 kasım ara tatilinin başlayacağı o tarih...
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15 TATİL NE ZAMAN?
Sömestr tatili, 24 Ocak 2022’de başlayıp 4 Şubat 2022’de tamamlanacak.
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ARA TATİL NE ZAMAN?
İlk ara tatil 15-19 Kasım, ikincisi ise 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak.
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2021-2022 MEB TAKVİMİ
* 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos Salı günü başlayacak.
* Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek.
* Birinci dönem, 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak, ardından ilk ara tatil 15-19 Kasım arasında verilecek. Daha sonra sömestr tatili 21 Ocak’ta başlayıp, 7 Şubat’ta sona erecek.
* İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak, 11-15 Nisan arasında ikinci ara tatil yapılıp 17 Haziran 2022 Cuma sona eğitim öğretim yılı sona erecek.