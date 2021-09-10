Gündem Haber Giriş: 10 Eylül 2021 - 14:47 | 10 Eylül 2021 - 14:47

Kasım ara tatili ne zaman? İşte ilk ara tatil tarihi

Okullarda ilk dönemin başlamasıyla beraber ara tatiller takvimi merak konusu oldu. 2021-2022 eğitim döneminde, eğitim hayatına farklı kademelerde devam eden milyonlarca öğrenci kasım ve nisan aylarında yapılması planlanan ara tatillerden ilki için geri sayıma başladı. Peki, kasım ara tatili ne zaman?