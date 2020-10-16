Kasım ara tatili ne zaman? İşte 2020-2021 MEB ara tatil takvimi

2020-2021 eğitim yılı 31 Ağustos'ta online şekilde uzaktan başlamıştı. Şimdi ise pek çok sınıfta kademeli yüz yüze eğitim uygulanıyor. Bu gelişeler yaşanırken, bir yandan da öğrenciler, eğitimciler ve öğrenci velileri de MEB'in belirlediği eğitim yılı tatil takvimini araştırıyor. İşte, 2020-2021 MEB ara tatil takvimi ve kasım ara tatilinin başlayacağı tarih....