Kasım ara tatili ne zaman? İşte 2020-2021 MEB ara tatil takvimi
2019-2020 eğitim yılında uygulanmaya başlanan ara tatillere bu yıl da devam edilecek. Kasım ve Nisan aylarında uygulanan ara tatillerin, bu eğitim yılı için ilk olarak ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Eğitimlerine devam eden öğrencilerde şimdiden tatil tarihlerini sorguluyor. Peki, kasım ara tatili ne zaman başlayacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
2020-2021 eğitim yılı 31 Ağustos'ta online şekilde uzaktan başlamıştı. Şimdi ise pek çok sınıfta kademeli yüz yüze eğitim uygulanıyor. Bu gelişeler yaşanırken, bir yandan da öğrenciler, eğitimciler ve öğrenci velileri de MEB'in belirlediği eğitim yılı tatil takvimini araştırıyor. İşte, 2020-2021 MEB ara tatil takvimi ve kasım ara tatilinin başlayacağı tarih....
2
Abone Ol
ARA TATİL TAKVİMİ
Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek.
Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.
3
Abone Ol
Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.
Ayrıca takvimde öğrencilerin bir önceki eğitim ve öğretim yılına dair eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına ilişkin eğitim programının, 2020-2021 ders yılıyla ilişkilendirildiği ve bu eğitim öğretim yılının bir parçası olarak planlandığı belirtildi. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ise 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak.