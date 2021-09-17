Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? İşte 2021-2022 ara tatil tarihleri

Okullarda ilk dönemin başlamasıyla beraber ara tatiller takvimi merak konusu oldu. 2021-2022 eğitim döneminde, eğitim hayatına farklı kademelerde devam eden milyonlarca öğrenci kasım ve nisan aylarında yapılması planlanan ara tatillerden ilki için geri sayıma başladı. İşte, 2021-2022 ara tatil tarihleri...