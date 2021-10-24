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Haber Giriş: 24 Ekim 2021 - 10:09 | 

Kasım ara tatili ne zaman, ayın kaçında başlayacak? 2021-2022 eğitim-öğretim dönemi ara tatil takvimi

Ara tatil tarihleri, her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanıyor. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde öğrenciler, sömestr tatilinin yanı sıra 2 kez ara tatil yapacaklar. Takvime göre, karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak. Peki, kasım ara tatili ne zaman, ayın kaçında başlayacak? 2021-2022 eğitim-öğretim dönemi ara tatil takvimi

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1

İlk ara tatil ile birlikte öğrenciler, eylül ayında başlayan yoğun bir döneme 9 günlük ara vermiş olacaklar. Yılın ilk ara tatili kasım ayında başlayacak ve yine ay içerisinde sona erecek.

2

Birinci dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım’da sona erecek. İkinci dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak.

3

Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat’a kadar devam edecek. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.

4
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