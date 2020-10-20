Gündem Haber Giriş: 20 Ekim 2020 - 01:52 | 20 Ekim 2020 - 01:52

Kasım 2020 celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik celp ve sevk tarihleri için MSB'den açıklama

Askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih, asker adaylarının odaklandığı konuların başında geliyor. TSK bünyesinde silah altına alınacak olan binlerce asker adayı, 2020 Kasım celbi için son dakika açıklamaları takip ediyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları bu ay içerisinde e devlet sistemi üzerinden açıklanacak. Peki, kasım 2020 celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, askerlik celp ve sevk tarihleriyle ilgili ayrıntılar.