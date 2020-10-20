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Haber Giriş: 20 Ekim 2020 - 01:52 | 

Kasım 2020 celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik celp ve sevk tarihleri için MSB'den açıklama

Askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih, asker adaylarının odaklandığı konuların başında geliyor. TSK bünyesinde silah altına alınacak olan binlerce asker adayı, 2020 Kasım celbi için son dakika açıklamaları takip ediyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları bu ay içerisinde e devlet sistemi üzerinden açıklanacak. Peki, kasım 2020 celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, askerlik celp ve sevk tarihleriyle ilgili ayrıntılar.

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2020 Kasım celbi askerlik yerleri için asker adayları son dakika açıklamaları takip ediyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü Kasım celbi askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi duyurdu. Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri 23 Ekim 2020 tarihinde belli olacak. Yedek astsubay aday adayı ile yedek subay aday adayı, erbaş/er statüsündeki yükümlülerin sevk işlemlerine ilişkin celp tarihi e devlet üzerinden görüntülenecek. İşte, ayrıntılar.

22000/4 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK
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2000/4 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

3CELP VE SEVK TARİHLERİ BELLİ OLDU
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CELP VE SEVK TARİHLERİ BELLİ OLDU

Belgelerin alınacağı tarihler şu şekilde olacak; Bedelli Er (Ekim Celp ve Sevk Dönemi) 03 Ekim 2020 29 Eylül-03 Ekim 2020

Yedek Subay/Astsubay Adayları,Erbaş/Er (1nci Grup) 30 Ekim 2020 26-30 Ekim

2020 Bedelli Er (Kasım Celp ve Sevk Dönemi) 21 Kasım 2020 17-21 Kasım 2020

Erbaş/Er (2nci Grup) 25 Kasım 2020 21-25 Kasım 2020

Erbaş/Er (3ncü Grup) 24 Aralık 2020 20-24 Aralık 2020

4ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR
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ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.


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